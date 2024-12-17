Генеральный директор Xpeng Хэ Сяопэн был замечен за тестированием модульного летающего автомобиля Land Aircraft Carrier.

Генеральный директор компании Xpeng, Хэ Сяопэн, недавно протестировал модульный летающий автомобиль под названием Land Aircraft Carrier (LAC). Этот проект представляет собой сочетание трехосного транспортного средства и двухместного самолета, что позволяет ему выполнять функции как наземного, так и воздушного транспорта. Объявление о LAC состоялось в октябре 2023 года, а публичный дебют автомобиля произошел в конце ноября, когда он уже получил более 2000 заказов.

Недавно в китайской социальной сети Weibo появилось видео, на котором Хэ Сяопэн тестирует авто. Он общался с сотрудником компании, не закрывая окно, что создало непринужденную атмосферу. Эта ситуация напомнила о моменте, когда основатель Xiaomi, Лэй Цзюнь, привлек внимание, управляя электрическим кроссовером YU7.

Автомобиль, который тестировал Хэ, отличается современным дизайном: у него гладкие передние стойки, заподлицо расположенные дверные ручки и камеры вместо зеркал. Спортивный спойлер и широкие колесные арки добавляют ему агрессивного вида. Также можно заметить большие воздухозаборники и радар миллиметрового диапазона и две распашные двери.