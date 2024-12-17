Генеральный директор компании Xpeng, Хэ Сяопэн, недавно протестировал модульный летающий автомобиль под названием Land Aircraft Carrier (LAC). Этот проект представляет собой сочетание трехосного транспортного средства и двухместного самолета, что позволяет ему выполнять функции как наземного, так и воздушного транспорта. Объявление о LAC состоялось в октябре 2023 года, а публичный дебют автомобиля произошел в конце ноября, когда он уже получил более 2000 заказов.
Недавно в китайской социальной сети Weibo появилось видео, на котором Хэ Сяопэн тестирует авто. Он общался с сотрудником компании, не закрывая окно, что создало непринужденную атмосферу. Эта ситуация напомнила о моменте, когда основатель Xiaomi, Лэй Цзюнь, привлек внимание, управляя электрическим кроссовером YU7.
Автомобиль, который тестировал Хэ, отличается современным дизайном: у него гладкие передние стойки, заподлицо расположенные дверные ручки и камеры вместо зеркал. Спортивный спойлер и широкие колесные арки добавляют ему агрессивного вида. Также можно заметить большие воздухозаборники и радар миллиметрового диапазона и две распашные двери.