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Китайский ученый Ли Сяо разработал дрон, способный использовать мощные лазеры для резки металла
Китайский ученый вооружает дроны мощными лазерами, способными резать металл

Исследования в области военных технологий продолжают вызывать интерес и тревогу. Недавняя статья в гонконгской газете South China Morning Post представила результаты работы китайского ученого Ли Сяо и его команды, которые разработали дрон, способный использовать лазеры для резки металла.

Согласно описанию, дрон может быть использован в боевых условиях. Статья в South China Morning Post начинается так: «Отряд полностью вооруженных солдат следует за бронированным автомобилем Humvee, осторожно продвигаясь по руинам городского поля боя. Примерно в километре впереди них в небе завис небольшой беспилотник. Внезапно один из солдат издает крик, зажимая глаза обеими руками, а дым клубится между его пальцами.

Вскоре после этого выходят из строя и остальные, а радар, камеры и антенны связи на Humvee один за другим загораются и выходят из строя.»

Лазер, который использует длину волны 1080 нанометров, может вызвать мгновенную слепоту при мощности всего в пять микроватт. Однако интенсивность луча, попадающего в глаза, в 200 миллионов раз больше, достигая одного киловатта на квадратный сантиметр. Этот факт подчеркивает опасность технологии, поскольку даже кратковременный контакт с лазером такой мощности может привести к серьезным травмам.

Команда Ли Сяо успешно испытала лазер мощностью 1 киловатт, который может расплавлять металл. Для сравнения, такой лазер способен расплавить стальную бронеплиту толщиной в один дюйм за около 17 секунд. Лазеры подобного класса обычно используются в промышленности для сварки и резки, но их применение в военных целях вызывает множество вопросов.

Что делает эту технологию особенно интересной, так это способ ее реализации. Лазер не устанавливается непосредственно на дрон. Вместо этого используется система, состоящая из карданного подвеса с телескопическими трубками. Одна из трубок собирает лазерный свет от мобильной наземной станции, а другая направляет мощный луч на цель. Это решение позволяет избежать необходимости в громоздком оборудовании, которое обычно требуется для лазеров киловаттного класса.

Лазеры ближнего инфракрасного диапазона невидимы для человеческого глаза, что делает их трудными для обнаружения. Для выявления источника лазера требуется специальное оборудование, что добавляет элемент неожиданности на поле боя. Это обстоятельство делает дрон с лазерным оружием особенно опасным.

Потенциальные применения этой технологии могут быть разнообразными. Она может использоваться как для подавления вражеских систем, так и для разрушения объектов.

Стоит отметить, что лазеры мощностью 1 кВт все еще слишком тяжелы для компактных дронов, что ограничивает их применение на практике. Тем не менее, исследования продолжаются, и, возможно, в будущем будут представлены более легкие и эффективные варианты.

#китай #военные технологии #дроны #лазеры #ли сяо
Источник: scmp.com
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