В 2024 году российский автомобильный рынок пополнился новыми брендами, несмотря на экономические трудности. Появление новых моделей разнообразит выбор для потребителей и предлагает альтернативы ушедшим маркам.

Уходящий 2024 год стал знаковым для российского автопрома. Несмотря на экономические трудности, новые бренды нашли возможность выйти на рынок и предложить автомобили, которые могут заинтересовать потребителей. Рост цен на машины, вызванный новыми ставками утильсбора, и подорожание автокредитов не остановили этот процесс.

Одним из первых новинок стала марка Solaris, которая появилась в феврале. Бренд принадлежит компании «АГР», а автомобили производят на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Solaris фактически представляет собой переработанные версии моделей Hyundai и Kia, которые пользовались популярностью у российских водителей. С начала года выпущено 20 тысяч таких машин.

В начале 2024 года на российском рынке также дебютировала китайская компания Oting с рамным внедорожником «Паладин». Этот автомобиль стал альтернативой Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado. Внешне он напоминает Nissan Terra, а под капотом установлен 2-литровый мотор Mitsubishi. В 2025 году Oting планирует представить еще один внедорожник под названием Palasso, который станет первым автомобилем-пикапом с кузовом хардтоп в России.

Китайская марка Exlantix начала свою деятельность в России с электрического седана ES. Хотя продажи этой модели еще не стартовали, она уже вызывает интерес. По размерам она сопоставима с Mercedes-Benz E-Class и может проехать до 530 км на одной зарядке.

Под брендом Xcite в России начали продавать автомобили, собираемые на заводе в Санкт-Петербурге. В модельном ряду представлены два кроссовера: X-Cross 7 и X-Cross 8. Первый — это переработанная версия Chery Tiggo 7 Pro, а второй предлагает более мощный двигатель и системы безопасности в базовой комплектации.

Не менее интересным стал дебют белорусской марки Belgee, которая представила компактный кроссовер X50, копию Geely Coolray. Также доступны модели X70, которые отличаются только эмблемами от Geely Atlas Pro. Цены на эти автомобили варьируются от 2,8 до 3,5 миллиона рублей.

В начале осени на рынок вышла новая китайская марка Soueast с двумя моделями: флагманским кроссовером S09 и городским S07. Оба автомобиля могут похвастаться семиместным салоном и различными вариантами двигателей.

Бренд Jetta официально вышел на российский рынок осенью 2024 года, предлагая седан VA3, который является копией китайской версии Volkswagen Jetta VI, а также кроссоверы VS5 и VS7. Эти автомобили предлагают аналогичные характеристики с «ваговским» турбомотором TSI.

В середине мая 2024 года состоялась премьера нового китайского бренда VGV, который представил кроссовер U70 и семиместный U75 Plus. Оба автомобиля предлагают различные варианты двигателей и трансмиссий.

Наконец, в сентябре дебютировала марка Knewstar с кросс-купе 001, представляющим собой Geely Tugella. В будущем планируется расширение модельного ряда, что также может привлечь внимание потребителей.

Таким образом, несмотря на экономические вызовы, российский автомобильный рынок продолжает развиваться. Новые бренды предлагают разнообразные модели, которые могут удовлетворить потребности различных сегментов покупателей.