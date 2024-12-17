Илон Маск на недавней встрече с председателем TSMC СиСи Вэем заявил, что будущие технологии Tesla сосредоточатся на роботах Optimus. Это заявление подчеркивает смелый переход компании от производства автомобилей к роботам.

На недавнем совещании с председателем совета директоров TSMC СиСи Вэем Илон Маск озвучил свои амбициозные планы для Tesla. По имеющимся данным, он заявил, что компания будет сосредотачиваться на разработке гуманоидного робота Optimus, а не на производстве автомобилей. Эта информация появилась после утечек, касающихся секретной встречи, прошедшей в США.

Маск подчеркнул необходимость выделения производственных мощностей для чипа Dojo, который Tesla разрабатывает для поддержки своих нейронных сетей. Этот чип, созданный по 5-нм технологии TSMC, станет важным элементом для достижения полной автономии автомобилей. Вэй, в свою очередь, заверил, что TSMC обеспечит поставки чипов в необходимых объемах, если Tesla сможет их оплатить.

Робот Optimus, который уже демонстрирует способности к выполнению рутинных задач, будет использовать уникальную нейронную сеть для навигации и взаимодействия с окружающей средой. Ожидается, что к концу 2025 года Tesla установит на своих заводах около 1000 таких роботов. Deutsche Bank прогнозирует, что Tesla Optimus будет приносить $10 миллиардов годового дохода к 2035 году, исходя из объема продаж в 200 000 единиц и средней розничной цены в $50 000.