Европейское космическое агентство и альянс SpaceRIDE подписали контракт на сумму 10,55 млрд евро для создания спутниковой сети Iris 2. Полное развертывание планируется к 2030 году.

16 декабря Европейское космическое агентство (ESA) и альянс SpaceRIDE подписали контракт, сумма которого составляет 10,55 млрд евро. Проект Iris 2 предполагает создание многоорбитальной сети из 290 спутников, которые обеспечат защищенную связь для европейских правительств и частных компаний.

Финансирование распределяется следующим образом: 6 миллиардов евро выделит Европейский Союз, 4 миллиарда — SpaceRIDE, а ESA добавит 550 миллионов. Ключевыми партнерами проекта станут такие компании, как SES, Eutelsat и Airbus Defence and Space. Первый запуск спутников запланирован на 2029 год.

Система Iris 2 станет третьим крупным космическим проектом Европы после навигационной системы Galileo и проекта Copernicus, который отвечает за наблюдение за Землей. Ожидается, что услуги сети будут доступны для использования к 2030 году.