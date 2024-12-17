На этой неделе компания OnePlus анонсировала выход модели Ace 5 Pro, который состоится на следующей неделе. Смартфон предложит интересную функцию обходного питания и поддержку быстрой зарядки.

17 декабря блоггер @digitalchatstation сообщил о новой модели OnePlus Ace 5 Pro, которая выйдет на рынок на следующей неделе. Устройство будет поддерживать функцию обходного питания, что позволяет подключать внешний источник питания напрямую к смартфону. Это решение упрощает процесс зарядки и устраняет проблемы с разряженной батареей во время активного использования.

Преимущества обходного питания очевидны. Пользователи могут поддерживать свои устройства в рабочем состоянии, не беспокоясь о зарядке. Однако стоит учитывать и потенциальные риски: нестабильное напряжение может повредить смартфон, а использование неправильных кабелей может вызвать дополнительные проблемы.

OnePlus оснастила Ace 5 Pro аккумулятором Glacier емкостью 6100 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт. Для сравнения, модель Ace 5 имеет аккумулятор на 6415 мАч и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Основные различия между этими устройствами заключаются в процессоре и конфигурации батареи, тогда как остальные характеристики остаются схожими. Ace 5 Pro получает более мощный Snapdragon 8 Extreme Edition, что увеличивает его производительность.