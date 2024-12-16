Недавнее обновление GTA Online привлекло внимание фанатов благодаря сообщению от Лестера, персонажа из GTA 5. Многие предполагают, что это может указывать на его возвращение в GTA 6, выход которой запланирован на осень 2025 года.

Обновление GTA Online добавило новые транспортные средства и миссии, но особое внимание привлекло внутриигровое сообщение от Лестера. Этот персонаж, полюбившийся многим игрокам, делится своими размышлениями о жизни на пенсии. В частности, он упоминает, как наслаждается временем в Vice City, что вызывает у фанатов вопросы о его возможном возвращении в GTA 6.

События новой игры будут разворачиваться в вымышленном штате Леонида, где расположена Vice City. Это создает предпосылки для возвращения знакомых персонажей, таких как Лестер. Фанаты активно обсуждают, может ли это быть частью сюжета GTA 6 Online.

Хотя это всего лишь теория, она имеет свои основания. В прошлом Rockstar уже возвращала персонажей из предыдущих игр, таких как Джонни Клебитц из GTA 4, что делает вероятность возвращения Лестера более реальной. Тем не менее, окончательные подтверждения появятся только с выходом самой игры.