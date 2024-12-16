На этой неделе Space Florida, американская государственная организация, занимающаяся развитием аэрокосмической отрасли, планирует обсудить проект, который может обернуться значительными изменениями для космодрома на мысе Канаверал. Проект, известный как «Хинтон», предполагает инвестиции в размере 1,8 миллиарда долларов и может привлечь внимание таких компаний, как SpaceX.
Информация о проекте «Хинтон» остается под завесой тайны. Space Florida не раскрывает, кто именно намерен вложить такие средства, но обсуждение уже вызывает интерес. В повестке дня заседания указано, что проект включает создание многоярусной пусковой инфраструктуры и производственного объекта большой мощности. Сравнение с вложениями Джеффа Безоса в реконструкцию космодрома Канаверал для его ракеты New Glenn подчеркивает амбициозность планов.
SpaceX, в частности, активно работает над строительством стартовых площадок для своих ракет Starship на космодроме. Компания уже ведет испытательные запуски в Техасе и планирует расширить свои мощности во Флориде. Проект «Хинтон» может стать частью этих усилий, обеспечивая более близкое расположение к стартовым площадкам.
Кроме того, на космодроме Канаверал сейчас проводятся исследования воздействия на окружающую среду. Эти исследования необходимы для получения разрешений на строительство и дальнейшие операции. Важно отметить, что проект «Хинтон» также может быть интересен другим ракетным компаниям, способным инвестировать подобные суммы.
В повестке дня упоминается, что проект создаст около 600 рабочих мест с средней зарплатой в 93 тысячи долларов в год. Генеральный директор Space Florida Роб Лонг будет вести обсуждение, подчеркивая, что проект соответствует целям генерального плана космодрома и системы космодромов Флориды.
Согласно документам, проект «Хинтон» позволит ускорить производство и интеграцию тяжелых летательных аппаратов, а также значительно увеличит объем полезной нагрузки, выводимой Соединенными Штатами на орбиту.