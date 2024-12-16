Space Florida планирует обсудить секретный проект «Хинтон» стоимостью 1,8 миллиарда долларов на встрече, которая пройдет на этой неделе. Этот проект может значительно изменить инфраструктуру космодрома на мысе Канаверал и привлечь внимание крупных игроков в аэрокосмической отрасли.

На этой неделе Space Florida, американская государственная организация, занимающаяся развитием аэрокосмической отрасли, планирует обсудить проект, который может обернуться значительными изменениями для космодрома на мысе Канаверал. Проект, известный как «Хинтон», предполагает инвестиции в размере 1,8 миллиарда долларов и может привлечь внимание таких компаний, как SpaceX.

Информация о проекте «Хинтон» остается под завесой тайны. Space Florida не раскрывает, кто именно намерен вложить такие средства, но обсуждение уже вызывает интерес. В повестке дня заседания указано, что проект включает создание многоярусной пусковой инфраструктуры и производственного объекта большой мощности. Сравнение с вложениями Джеффа Безоса в реконструкцию космодрома Канаверал для его ракеты New Glenn подчеркивает амбициозность планов.

SpaceX, в частности, активно работает над строительством стартовых площадок для своих ракет Starship на космодроме. Компания уже ведет испытательные запуски в Техасе и планирует расширить свои мощности во Флориде. Проект «Хинтон» может стать частью этих усилий, обеспечивая более близкое расположение к стартовым площадкам.

Кроме того, на космодроме Канаверал сейчас проводятся исследования воздействия на окружающую среду. Эти исследования необходимы для получения разрешений на строительство и дальнейшие операции. Важно отметить, что проект «Хинтон» также может быть интересен другим ракетным компаниям, способным инвестировать подобные суммы.

В повестке дня упоминается, что проект создаст около 600 рабочих мест с средней зарплатой в 93 тысячи долларов в год. Генеральный директор Space Florida Роб Лонг будет вести обсуждение, подчеркивая, что проект соответствует целям генерального плана космодрома и системы космодромов Флориды.

Согласно документам, проект «Хинтон» позволит ускорить производство и интеграцию тяжелых летательных аппаратов, а также значительно увеличит объем полезной нагрузки, выводимой Соединенными Штатами на орбиту.