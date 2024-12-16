Исследователи представили прорывную технологию для рендеринга объемного видео в реальном времени, используя данные SelfCap. Эта разработка значительно уменьшает требования к видеопамяти и хранению, позволяя создавать фотореалистичные сцены.

Современные технологии стремительно развиваются, и объемное видео становится важной частью этого процесса. Научная работа, озаглавленная «Представление длинного объемного видео с помощью временной гауссовой иерархии», демонстрирует, как новые подходы могут изменить восприятие виртуальной реальности.

Объемное видео отличается от традиционного, так как оно использует трехмерные «воксели» вместо плоских пикселей. Это позволяет создавать более реалистичные и интерактивные сцены. Исследование, проведенное международной командой из Чжэцзянского университета, Стэнфорда и Гонконга, показало, что новая технология может рендерить высокодетализированные сцены в разрешении 1080p со скоростью до 450 кадров в секунду. При этом она использует стандартный графический процессор nVidia RTX 4090, что делает ее доступной для широкой аудитории.

Технология временной гауссовой иерархии анализирует динамику сцены, выделяя области с быстрым движением и позволяя сосредоточить ресурсы на их рендеринге. Это сокращает использование видеопамяти до 17,2 ГБ и общей памяти до 2,2 ГБ, что составляет значительное улучшение по сравнению с предыдущими методами. Результаты исследования показывают, что новая методика не только эффективна, но и предоставляет новые инструменты для создания интерактивных приложений и видеоигр.





Преимущества этой технологии становятся особенно заметными в сложных сценах, где детали, такие как волосы и текстуры, требуют особого внимания. Это делает объемное видео более доступным для разработчиков и пользователей, желающих получить качественный визуальный опыт.

Посмотреть примеры объемных видео можно здесь и здесь или на платформе x.com. А тем, кто хочет более детально разобраться в рендеринге длинных объемных видео следует посетить сайт github.io.