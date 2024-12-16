На конференции TCL представила новый светодиодный телевизор T6L QD-Mini, оснащенный технологией Fuxi AI. Цена устройства стартует от 2899 юаней (₽40 600)

TCL анонсировала новый светодиодный телевизор T6L QD-Mini, который включает в себя технологию Quantum Dot Pro 2025 и Fuxi AI. На презентации компания рассказала о множестве инноваций, касающихся светоизлучающих чипов и управления светом. Например, многоядерное оптическое ядро обеспечивает яркость на 53,8% выше, чем у предшественников, а энергоэффективность увеличилась на 10%.

Технология линз также претерпела изменения. Четвертое поколение светоконцентрирующих микролинз имеет улучшенное управление светом, что позволяет создавать более тонкие телевизоры. TCL отметила, что уменьшение расстояния между панелью и экраном улучшает контроль за ореолом изображения.

Алгоритмы управления светом обновлены, включая новый супердинамический бионический алгоритм, который может адаптировать сигналы SDR к качеству HDR. Контрастность экрана достигла 7000:1, что значительно превосходит стандартные IPS-экраны. Новый телевизор поддерживает 98% цветовой гаммы DCI-P3 и 1,07 миллиарда цветов.

Цена T6L QD-Mini с Fuxi AI стартует от 2899 юаней (40 600 руб.) за 55-дюймовый 4K 240 Гц телевизор. Самый большой 85-дюймовый продается за 6199 юаней (88 840 руб.)