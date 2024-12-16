Компания Zhiyuan Robot анонсировала начало массового производства универсальных роботов. Это стало возможным благодаря успешному финансированию и поддержке крупных китайских автомобильных компаний.

Zhiyuan Robot сегодня официально объявила о начале массового производства роботов общего назначения. В этом контексте компания представила видео, подчеркивающее свои достижения. В сентябре 2023 года Zhiyuan завершила раунд финансирования A++++++, который оценили более чем в 7 миллиардов юаней (98 млрд руб.). Поддержка таких гигантов, как BAIC, SAIC и BYD, способствовала этому успеху.

Посмотреть презентационное видео от Zhiyuan Robot можно на weibo.com.

Основатель компании, Чжихуэй Цзюнь, ранее работал в Huawei и ушел оттуда в конце 2022 года, чтобы сосредоточиться на робототехнике. На недавней конференции были представлены пять новых моделей роботов, включая Expedition A2 и Linghe X1, которые предназначены для коммерческого использования. Эти разработки могут значительно повлиять на различные отрасли, внедряя новые решения для автоматизации.