Кроссовер Exlantix ET появится на российском рынке в начале 2025 года. Модель предложит гибридную силовую установку и множество современных функций для комфорта водителей.

На недавней выставке в Пекине компания Exlantix представила характеристики своего нового кроссовера ET, который будет доступен в России с начала 2025 года.

Модель Exlantix ET оснастят гибридной системой PHEV, которая включает 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Суммарная мощность достигает 469 л.с., а максимальная скорость – 195 км/ч. Кроссовер способен проехать до 1238 км на одной зарядке, что делает его конкурентоспособным в своем сегменте.

Зарядка устройства будет возможна через разъем CCS2-Combo, что позволит быстро пополнять заряд батареи. Среди особенностей интерьера – системы активного подавления шума и двойные стеклопакеты, которые обеспечивают комфортное звучание в салоне. Кроссовер также получит сиденья с функциями обогрева, вентиляции и массажа, а передние кресла будут иметь 16 уровней регулировки. Exlantix, как часть концерна Chery, обещает высокое качество и современные технологии в своих автомобилях.