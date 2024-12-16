"Рособоронэкспорт" впервые покажет на международной выставке в Ханое свои беспилотные комплексы и бронетехнику. В этом году акцент сделан на демонстрацию новейших образцов военной техники, которые могут заинтересовать не только Вьетнам, но и другие страны региона.

На Vietnam Defence Expo 2024 "Рособоронэкспорт" представит ряд новых образцов военной техники, включая беспилотные комплексы и бронемашины, что подчеркивает стратегическую значимость этого мероприятия для компании.

На выставке, которая пройдет с 19 по 22 декабря в Ханое, компания "Рособоронэкспорт" представит беспилотный комплекс "Ланцет-Э" в полной комплектации. Он включает в себя несколько моделей, предназначенных для различных задач, что делает его универсальным инструментом для современных военных операций. Это событие станет важной достижением для компании, так как "Ланцет" ранее не показывался за пределами России.

Кроме того, в программе демонстрации — береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ" и боевые машины пехоты БМП-3, которые были модернизированы с учетом современного опыта боевых действий. Эти образцы техники включают в себя улучшенные системы защиты и новые технологические решения, что делает их конкурентоспособными на международном рынке.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" подчеркнул, что техника была доработана с учетом опыта применения в условиях современного боя. Например, БМП-3 теперь оснащена специальными экранными решетками и комплексом средств защиты верхней полусферы, что позволяет эффективно противодействовать современным угрозам, таким как кумулятивные боеприпасы и FPV-дроны.