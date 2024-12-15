Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Samsung готовит обновленный Bixby к запуску Galaxy S25
Samsung, похоже, готовит обновленную версию голосового помощника Bixby, которая будет представлена вместе с Galaxy S25. Информаторы утверждают, что новые функции могут сделать Bixby важным преимуществом линейки.

Слухи о предстоящем обновлении Bixby начали активно циркулировать в технологических кругах. Ожидается, что новая версия помощника появится вместе с запуском Galaxy S25 в начале 2025 года. Информатор, знакомый с планами компании, утверждает, что обновленный Bixby станет преимуществом нового флагмана.

Bixby, впервые представленный в 2017 году, заменил устаревший S Voice. С учетом роста популярности генеративного ИИ, обновленная версия может предложить значительные улучшения. Исследовательские фирмы подчеркивают, что интеграция Galaxy AI уже способствовала росту продаж серии Galaxy S24, и аналогичные функции могут быть применены в будущем.

Однако конкретные детали о том, как именно Bixby станет конкурентоспособным, остаются размытыми. Samsung ранее сообщала о намерении улучшить своего помощника с помощью генеративного ИИ, а не искать замену. Важно отметить, что компания рассматривает Google Gemini как своего конкурента, а не как потенциальную альтернативу.

Некоторые пользователи выражают сомнения в достоверности информации от информатора. Тем не менее, он настроен оптимистично и надеется развеять скептицизм. В условиях усиливающейся конкуренции, особенно со стороны Apple, Samsung стремится не отставать и продолжает работу над усовершенствованием Bixby, чтобы сохранить свою позицию на рынке.

#samsung #galaxy s25 #голосовой помощник #bixby
+
Написать комментарий (0)
Samsung Galaxy S25 получат более продвинутую версию помощника Bixby
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработана лазерная система «Меч джедая» для защиты аэродромов от беспилотников
1
Пользователи Windows 11 столкнулись со снижением производительности после установки KB5048667
9
На Дальнем Востоке построят высокоскоростную железнодорожную магистраль
3
В Грузии заявили о провале «майдана» в стране
+
В России тестируют лазер «Слепыш», способный подавлять работу беспилотников
+
Девять смартфонов Samsung начали получать декабрьское обновление Android 2024 года
+
Казахстан построит новый уникальный для страны мост через Иртыш
1
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
21
OpenAI утверждает, что Илон Маск сам поддержал идею перехода стартапа на коммерческие рельсы
1
Стала известна дата анонса смартфонов серии Galaxy S25 на Samsung Galaxy Unpacked 2025
+
Эксперты посчитали во сколько обойдется владение УАЗ Патриот
+
Блокировка Viber в России – это предупреждение для WhatsApp и Telegram
9
Hardware Unboxed: трассировка лучей может вызывать артефакты изображения
3
Раскрыты характеристики и дизайн Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro 4G
+
The Telegraph: Большинство кораблей надводного флота ВМС Великобритании находятся в ремонте
1
Epic Games начинает бесплатную раздачу 16 игр на новый год
2
В Intel заявили, что ПК на базе Qualcomm массово возвращают из-за проблем с совместимостью
2
Xiaomi Poco X7 Pro станет глобальной версией Redmi K80 со Snapdragon 8 Gen 3
+
Решение Microsoft не снижать системные требования для Windows 11 наносит вред, считают эксперты
4
PC Gamer: У видеокарты Intel Arc B580 проблемы с ПО — некоторые игры работают некорректно
11

Популярные статьи

История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
13
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 2-я часть
1
Гоночные итоги 2024 года
1
От 5G к 6G: что ждет глобальную связь в будущем
4
Собираем игровой ПК на CPU и GPU AMD под ёлочку заранее, пока курс рубля не ушёл выше 110р за $1
6
Как защитить клавиатуру от износа с помощью лака для ногтей на реальном примере
25
Обзор Ryzen 5 7600X3D, сравнение с 7500F и 7800X3D
9
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
1
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
18
Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием
9

Сейчас обсуждают

Вячеслав Крицков
20:34
Да и кушает такая карта 300+ наверное
NVIDIA готовит RTX 5070 Ti с 16 ГБ GDDR7
Вячеслав Крицков
20:33
Реально анонсируют мощные карты ,но в наше время могли и шину на 512 бит сделать , и в целом 32 Гб памяти уже тогда что-ли )
NVIDIA готовит RTX 5070 Ti с 16 ГБ GDDR7
VAKT
20:33
Сраные блогеры уже внаглую воруют контент не указывая источник, а админы оверклокерс сидят на жопе - им пох.
Обзор Ryzen 5 7600X3D, сравнение с 7500F и 7800X3D
Застенчивая Катя
20:31
Хватит фантазировать, ваша Шеша дворником муниципальным работает, сейчас зима, у неё работы много. Некогда ей, она даже на сайт не заходит. Шеша воровать любит, особенно чужие идеи и мысли, которые ...
Обзор Ryzen 5 7600X3D, сравнение с 7500F и 7800X3D
Евгений Минаев
20:24
Мы разработчики ПО. Мы его пишем, чтобы проблем не было, и на винде их практически нет. На 7 работает несколько лучше, чем на 10, но это и не сразу заметишь. А на линуксе это постоянная боль. Ну и Win...
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
Nvidia&Intel Hater
20:19
не интересуясь версией для винды,это уж строго для конкретного по,в общем случае проблем не избежать
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
Евгений Минаев
20:17
Проблемы не в линуксе вообще, а в конкретной реализации и отсутствии стандартизации. Когда за месяц сталкиваешься с пятью линуксами (разные версии suse centos, astra,.) то под каждую надо перекомпилир...
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
NuclearMissionJam
20:17
А можно такую же про провалы Сони?
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
Yamu Zakopal
20:16
Это будет целесообразно, если совместить с точками импорта из Китая. К примеру как сейчас работает импорт: моя посылка из Китая прошла таможню и зарегистрировалась в 150км от меня через неделю после з...
На Дальнем Востоке построят высокоскоростную железнодорожную магистраль
Сергей Анатолич
20:13
Я конечно не знаю, но откуда у этой школьницы карты, счета, пароли? Скорее всего бабушка ей сама всё доверила. Да, конечно дети сейчас очень умные и кажется, что они умнее взрослых, но... Они дети! Хо...
Российская школьница перевела мошенникам деньги бабушки за игровую валюту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем