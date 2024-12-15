Samsung, похоже, готовит обновленную версию голосового помощника Bixby, которая будет представлена вместе с Galaxy S25. Информаторы утверждают, что новые функции могут сделать Bixby важным преимуществом линейки.

Слухи о предстоящем обновлении Bixby начали активно циркулировать в технологических кругах. Ожидается, что новая версия помощника появится вместе с запуском Galaxy S25 в начале 2025 года. Информатор, знакомый с планами компании, утверждает, что обновленный Bixby станет преимуществом нового флагмана.

Bixby, впервые представленный в 2017 году, заменил устаревший S Voice. С учетом роста популярности генеративного ИИ, обновленная версия может предложить значительные улучшения. Исследовательские фирмы подчеркивают, что интеграция Galaxy AI уже способствовала росту продаж серии Galaxy S24, и аналогичные функции могут быть применены в будущем.

Однако конкретные детали о том, как именно Bixby станет конкурентоспособным, остаются размытыми. Samsung ранее сообщала о намерении улучшить своего помощника с помощью генеративного ИИ, а не искать замену. Важно отметить, что компания рассматривает Google Gemini как своего конкурента, а не как потенциальную альтернативу.

Некоторые пользователи выражают сомнения в достоверности информации от информатора. Тем не менее, он настроен оптимистично и надеется развеять скептицизм. В условиях усиливающейся конкуренции, особенно со стороны Apple, Samsung стремится не отставать и продолжает работу над усовершенствованием Bixby, чтобы сохранить свою позицию на рынке.