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Генеральный директор AMD Лиза Су поведала о будущем ИИ и слухах о слиянии с Intel
Генеральный директор AMD Лиза Су прокомментировала слухи о слиянии с Intel и рассказала о будущем искусственного интеллекта. Она уверена, что ИИ имеет потенциал для значительного роста в ближайшие годы.

Лиза Су, генеральный директор AMD, недавно сделала важные заявления относительно будущего искусственного интеллекта и слухов о возможном слиянии с Intel. В интервью она отметила, что ИИ способен развиваться в десять раз быстрее в течение следующих 12 месяцев. Это заявление подчеркивает уверенность Лизы в том, что технологии ИИ могут кардинально изменить повседневную жизнь людей.

Она описала ИИ как одну из самых значимых технологий своего времени, указывая на его быстрое развитие за короткий период. Лиза подчеркнула, что многие ведущие компании активно участвуют в создании новых решений, что только ускоряет прогресс. От генеративного ИИ до возможностей общего ИИ — все это демонстрирует колоссальные изменения в области технологий.

Что касается слухов о слиянии с Intel, Лиза Су выразила сомнение. По ее словам, такие идеи не имеют под собой реальной основы и не поддерживаются правительством США. Она также отметила, что уважает своего коллегу Пэта Гелсингера и понимает сложности, с которыми сталкиваются руководители крупных компаний.

Наконец, появление Лизы на обложке TIME как CEO года 2024 стало символом успеха AMD под ее руководством. Это подтверждает, что компания продолжает занимать лидирующие позиции на рынке полупроводников и ИИ.

#amd #intel #полупроводники #искусственный интеллект #лиза су
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