Skoda запустила производство мини-внедорожника Kylaq на своем заводе в Индии. Автомобиль длиной 3,995 метра оснащен современным двигателем и предлагает удобные функции.

Skoda начала выпуск мини-внедорожника Kylaq на своем индийском заводе. Этот компактный автомобиль длиной 3,995 метра построен на платформе MQB-A0-IN и оснащен двигателем 1.0T, который развивает мощность до 85 кВт и крутящий момент 178 Нм. Стартовая цена модели составляет 789 000 индийских рупий (на данный момент около 963 000 руб.), а поставки начнутся 27 января 2025 года.

Kylaq выделяется четкими линиями и современным дизайном. Передняя часть автомобиля имеет разделенные фары и вертикальную решетку радиатора, что придает ему характерный вид. Внутри предусмотрен подвесной центральный пульт управления, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto. Салон вмещает до пяти пассажиров, а при сложенных сиденьях объем багажника достигает 1265 литров. Автомобиль доступен в шести цветах, а также оснащен 17-дюймовыми колесами и черным багажником на крыше.