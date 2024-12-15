Танкер "Волгонефть" оказался в бедственном положении в Керченском проливе, где на борту находятся 13 человек. Погодные условия затрудняют спасательную операцию, но экипаж пока не пострадал.

В Керченском проливе произошел инцидент с танкером "Волгонефть", который перевозил свыше 4 тонн мазута. Судно получило серьезные повреждения из-за сильного шторма, в результате чего оторвало носовую часть. На борту находились 13 членов экипажа, которые, по последним данным, безопасно разместились в кормовой части судна.

Службы экстренной помощи не получили сообщений о пострадавших, а информация о возможном разливе мазута также отсутствует. Инцидент случился примерно в восьми километрах от берега, что добавляет сложности к ситуации.

МЧС Крыма подтвердило, что сложные погодные условия с сильным ветром и высоким волнением моря до 7 баллов затрудняют спасательные работы. В настоящее время спасатели пытаются организовать операцию, но плохая погода мешает поднять авиацию для оказания помощи.