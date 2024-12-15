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Самые роскошные суперяхты под угрозой – дроны меняют правила игры по обеспечению безопасности
Суперяхты, стоимостью более четверти миллиарда долларов, могут стать мишенью для беспилотников, что вызывает обеспокоенность у владельцев. На фоне растущих угроз формируется рынок систем противодействия дронам, адаптированных для роскошных судов.

В последние годы мир роскошных суперяхт столкнулся с новыми вызовами. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые изначально использовались для папарацци и развлечений, теперь представляют собой потенциальную угрозу для владельцев этих судов. С увеличением числа суперяхт стоимостью более 250 миллионов долларов, растет и обеспокоенность относительно их безопасности. Растущая угроза слежки и даже атак с использованием беспилотников подталкивает самых богатых из нас оснащать свои яхты технологиями противодействия дронам.

Ситуация с безопасностью суперяхт становится все более сложной. Ранее БПЛА использовали для съемки знаменитостей на яхтах, но теперь их применяют как оружие. Во многих горячих точках дроны уже продемонстрировали свою боевую эффективность. Это создало спрос на системы противодействия беспилотникам (CUAS) для суперяхт. За последние пять лет несколько компаний начали предлагать такие решения. Одной из них является MARSS, базирующаяся в Лондоне и Монако, которая установила свою систему NiDAR на одной из суперяхт стоимостью 4 миллиона долларов.

Несмотря на высокую цену, владельцы яхт все чаще понимают, что подобные системы важны для обеспечения безопасности. В этом году рынок суперяхт немного снизился, но в целом он продолжает развиваться, особенно после пандемии, когда многие люди стали ценить уединение и роскошь. По данным The New Yorker, количество частных яхт длиной более 76 метров выросло с менее чем 10 в 1990 году до более 120 в 2022 году. Это свидетельствует о том, что богатство продолжает концентрироваться у узкого круга людей.

Суперяхты часто принадлежат влиятельным личностям: бизнесменам, королевским особам и знаменитостям. Они становятся не только символами статуса, но и мишенями для различных угроз. Эти суда проходят через опасные районы, что делает их уязвимыми. В некоторых случаях владельцы яхт нанимают высококвалифицированные команды безопасности, чтобы минимизировать риски. Такие команды могут обеспечивать защиту и проводить анализ угроз, что иногда приводит к решению о приобретении систем противодействия дронам.

MARSS предлагает комплексное решение для защиты суперяхт от дронов. Система NiDAR включает в себя программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта и различные датчики, такие как радары и тепловизоры. Однако, несмотря на все преимущества, система не включает в себя активные меры противодействия, такие как уничтожение дронов, что ограничивает ее возможности.

Причина заключается в том, что на частных судах использование активных мер защиты от дронов может быть незаконным. Международные морские конвенции не дают четких указаний по этому вопросу, а законы стран, под флагом которых плавают яхты, часто запрещают такие действия. Несмотря на это, рынок CUAS продолжает расти. Владельцы яхт неохотно обсуждают угрозы, но все же начинаю понемногу приобретать системы защиты.

Система MARSS может обнаруживать дроны на расстоянии до 20 километров, используя различные датчики, однако дальность зависит от установленного оборудования. MARSS также разрабатывает решения, которые позволяют обнаруживать не только дроны, но и подводные угрозы. Искусственный интеллект системы обрабатывает данные и уведомляет экипаж о возможных угрозах. Ответные меры могут включать укрытие людей на борту и уведомление местных властей.

Несмотря на потенциальные угрозы, многие владельцы суперяхт не видят необходимости в активной защите от дронов. Они считают, что угрозы в основном связаны с конфиденциальностью, а не с физическим вредом. Эксперты, такие как Саймон Роуленд из Veritas International, отмечают, что на данный момент не было зарегистрировано случаев, когда дроны представляли бы реальную физическую угрозу для яхт.

Тем не менее, интерес к системам CUAS существует. В ответ на угрозы со стороны хуситов в Красном море наблюдался всплеск запросов на системы защиты. Однако интерес быстро угас, так как дроны представляют меньшую угрозу в открытом море, чем в порту. Хатчинсон из Ambrey подчеркивает, что системы CUAS не гарантируют эффективного поражения дронов и что лучшее решение — это предварительная оценка рисков и изменение маршрутов.

Рынок суперяхт имеет свои особенности. Летом яхты стекаются в популярные курорты, а зимой мигрируют в Карибское море. Владельцы, обеспокоенные угрозами, сталкиваются с препятствием: эстетикой. Многие из них не хотят устанавливать громоздкие системы защиты на свои роскошные суда. Это создает дополнительные сложности для производителей, которые стремятся интегрировать системы защиты в дизайн яхт.

Несмотря на растущий интерес к системам противодействия беспилотникам, многие владельцы яхт проявляют осторожность. Угрозы, исходящие от дронов, пока не воспринимаются как серьезные, и многие предпочитают не акцентировать на них внимание. Тем не менее, с увеличением числа суперяхт и растущими рисками слежки и атак, владельцы все чаще задумываются о необходимости оснащения своих судов технологиями защиты от беспилотников. Это может привести к изменениям в восприятии угроз и активизации рынка систем CUAS.

#технологии #безопасность #беспилотники #суперяхты
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