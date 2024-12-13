В третьем квартале 2024 года NVIDIA укрепила свои позиции на рынке графических процессоров, увеличив долю до 90%. Однако общий объем поставок GPUs сократился на 14,5%, что стало неожиданным событием для отрасли.

Третий квартал 2024 года стал знаковым для компании NVIDIA, которая увеличила свою долю на рынке графических процессоров до 90%. В то же время общий объем поставок дискретных GPUs для ПК снизился на 14,5%, что вызвало удивление среди экспертов.

Согласно данным исследовательской компании Jon Peddie, поставки графических процессоров достигли 8,1 миллиона единиц, что значительно ниже показателя второго квартала, когда было продано 9,5 миллиона. Обычно в это время года наблюдается рост спроса на компьютерное оборудование, что связано с предстоящими праздниками и снижением цен. Однако в этом году ситуация изменилась, и сокращение объемов поставок стало редким явлением.

За последние десять лет в третьем квартале наблюдался средний прирост поставок на уровне 7,9%. Но в 2024 году этот тренд нарушился, и поставки GPUs не смогли преодолеть отметку в 10 миллионов единиц. Интересно, что в то время как объем поставок графических процессоров упал, общий объем поставок центральных процессоров увеличился до 20,1 миллиона единиц, что является ростом на 42,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Тем не менее, годовой показатель поставок ЦП снизился на 3,4%. Это также сказалось на рынке AIB для настольных ПК, где наблюдается резкое снижение. Важно отметить, что доля NVIDIA на рынке графических процессоров увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля Intel и AMD значительно сократилась, составив 0% и 10% соответственно.

Специалисты предсказывают, что в ближайшие годы общий объем поставок GPU может продолжать снижаться. Прогнозы JPR указывают на возможное сокращение рынка AIB на 6% в год до 2028 года, что может привести к снижению общего объема до 119 миллионов единиц.