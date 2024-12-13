Американское агентство по противоракетной обороне сообщило о первом успешном перехвате учебной баллистической ракеты средней дальности комплексом Aegis. Учения продемонстрировали эффективность системы ПРО в борьбе с современными угрозами, однако вопрос о ее способности противостоять российским ракетам "Орешник" остается открытым.

Американское агентство по противоракетной обороне сообщило о успешном перехвате учебной баллистической ракеты средней дальности с помощью комплекса Aegis у побережья острова Гуам.

Гуам, имеющий стратегическое значение для США, служит опорным пунктом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На острове расположены две ключевые базы: военно-воздушная база "Андерсен" и военно-морская база "Апра-Харбор". Эти объекты играют важную роль в проецировании военной мощи США в регионе, особенно в условиях потенциального конфликта с Китаем.

Система Aegis, используемая для перехвата, отличается от наземных комплексов Aegis Ashore, развернутых в Европе. Главный элемент новой системы — радар AN/TPY-6, который обеспечивает полное радиолокационное покрытие над Гуамом. Размещенные на острове станции могут обнаруживать баллистические цели на большом расстоянии и передавать данные для запуска ракет-перехватчиков, таких как SM-2 и SM-3.

Ракеты SM-3, используемые в испытаниях, способны поражать цели на высотах от 15 до 1500 километров. При этом их дальность варьируется от 160 до 2500 километров в зависимости от модификации. Успешный перехват учебной ракеты подтверждает, что система Aegis может справляться с современными угрозами.

Тем не менее, многие российские и китайские ракеты оснащены ложными целями, которые могут запутать перехватчики. Это создает вопросы о том, насколько эффективно Aegis сможет отличать реальные цели от обманок. Стоимость одной ракеты SM-3 достигает 12 миллионов долларов, что делает промахи особенно дорогостоящими.

Система Aegis является частью более широкой структуры противоракетной обороны США. В случае обострения международной обстановки часть кораблей с этим комплексом может вернуться к берегам США для защиты своей территории. Основные компоненты системы включают около 60 наземных противоракет GBMD, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Эти ракеты предназначены для перехвата баллистических целей на среднем участке траектории.

Однако испытания показали низкую эффективность GBMD, так как они сбивали учебные цели лишь в половине случаев. В результате Пентагон запустил проект NGI (Next-Generation Interceptor) для разработки новых перехватчиков, способных справляться с современными угрозами, включая гиперзвуковые ракеты.

В дополнение к Aegis, США используют наземные комплексы THAAD, которые предназначены для перехвата боевых блоков на финальном этапе траектории. Неясно, сколько таких комплексов потребуется для надежной защиты, но их размещение будет зависеть от стратегической ситуации в регионе.

Становится очевидным, что Вашингтон делает акцент на развитии национальной системы противоракетной обороны. Элементы этой системы размещаются по всему миру с целью минимизировать последствия возможного ответного удара со стороны России или Китая в случае ядерного конфликта. Противостоять этой стратегии можно только путем разработки ракет, которые смогут эффективно обойти американскую противоракетную оборону.