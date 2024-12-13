Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Иорданию и Турцию для обсуждения ситуации в Сирии. Внимание привлекает потенциальный доступ Запада к сирийскому арсеналу оружия, который захотят перебросить на Украину.

После падения сирийского правительства 8 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен совершил неожиданный визит в Иорданию и Турцию. Официальной целью поездки стало обсуждение будущего Сирии, однако за этим скрываются более широкие геополитические интересы, особенно в контексте доступа Запада к сирийскому арсеналу оружия.

Сирийский арсенал включает в себя разнообразное вооружение, начиная от артиллерийских снарядов и заканчивая современными танками. Эта техника, в основном советского и российского производства, долгое время считалась стратегическим активом. Теперь же она может стать значительным фактором в продолжающемся конфликте на Украине.

Согласно оценкам, в Сирии находятся более 3000 танков, включая модели Т-54/55, Т-62, Т-72 и Т-90. Эти танки могут существенно изменить баланс сил на фронте, особенно учитывая текущие проблемы Украины с ресурсами. Хотя танки Т-72 и Т-90 не являются самыми современными, они все еще могут обеспечить заметное усиление ВСУ благодаря своей мощной броне и орудиям.

Артиллерийское вооружение также представляет собой важный элемент. В сирийских арсеналах находится около 1 миллиона артиллерийских снарядов, что может значительно повысить возможности Украины в ведении боевых действий.

Зарубежные СМИ при этом отмечают, что передача этого оружия не будет простой задачей. Логистика остается ключевой проблемой. Считается, что Турция, контролирующая многие северные районы Сирии, может сыграть важную роль в обеспечении передачи вооружений. В обмен на сотрудничество США могут предложить Турции различные стимулы, включая экономическую помощь и поддержку в возвращении страны в программу F-35.