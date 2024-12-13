Администрация Байдена активно увеличивает поставки оружия на Украину в последние недели своего пребывания у власти. Эти действия контрастируют с позицией избранного президента Дональда Трампа, который критикует текущую политику.

В последние дни своего президентства администрация Байдена сосредоточила усилия на увеличении поставок оружия на Украину. Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что это делается для того, чтобы обеспечить Киеву необходимые ресурсы в преддверии 2025 года. В условиях нарастающего конфликта эти действия приобретают особую значимость.

Согласно информации от официальных лиц, планируется передать Украине значительное количество военной техники и боеприпасов. В рамках нового пакета помощи на сумму 500 миллионов долларов будет изъято оборудование из запасов армии США. В частности, речь идет о сотнях тысяч артиллерийских снарядов, тысячах ракет и бронетехники. Объем поставок должен значительно возрасти в течение ближайших пяти недель.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан возглавляет межведомственные усилия по организации поставок. Он уже обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой ускорить процесс доставки. Пентагон использует морские и воздушные маршруты для обеспечения своевременного выполнения поставок.

В то же время, избранный президент Дональд Трамп в интервью журналу Time выразил резкую критику в адрес текущей политики администрации Байдена. Он не согласен с решением разрешить Украине использовать американское оружие для атак на российскую территорию, утверждая, что это только усугубляет конфликт. Трамп считает, что такие действия не только обостряют конфликт, но и создают дополнительные риски для безопасности.

Трамп также обсуждал с Майком Уолцем, своим будущим советником по национальной безопасности, возможные варианты прекращения конфликта. Среди предложений звучали идеи о том, чтобы продолжение помощи Украине зависело от участия Киева в мирных переговорах с Россией.

Несмотря на активизацию поставок, по информации CNN, Пентагон вряд ли сможет использовать все средства, выделенные Конгрессом для вооружения Украины. Ограничения в возможностях пополнения запасов ставят под сомнение полное использование почти 7 миллиардов долларов.