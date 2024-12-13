Российские силы нанесли удары по энергетическим объектам Украины в ответ на атаку на аэродром в Таганроге. В ряде украинских городов зафиксированы отключения электроэнергии и воды.

По информации Минобороны России, сегодняшняя атака была направлена на критически важные объекты, обеспечивающие работу энергетической инфраструктуры Украины. Удары были осуществлены с использованием высокоточных средств, включая беспилотники и различные ракеты, что позволило поразить цели с высокой эффективностью. Российские власти утверждают, что это действие стало ответом на применение ракет ATACMS против военного аэродрома.

В результате обстрела в нескольких областях Украины, таких как Одесская, Львовская и Хмельницкая, прогремели взрывы. Глава Минэнерго Украины сообщил о массовых отключениях электроэнергии и воды. В Одессе часть населения осталась без света, а в Тернопольской области 50% потребителей столкнулись с отключениями.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, подтвердил, что удары действительно являются реакцией на действия ВСУ, подчеркивая, что они нацелены на военные и энергетические объекты, чтобы минимизировать ущерб гражданским лицам.