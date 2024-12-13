Исследование межзвездных объектов (ISO) показывает, как они могут перемещаться через Млечный Путь, образуя потоки, подобные рекам. Ученые предполагают, что это явление открывает новые возможности для изучения состава планетных систем.

Межзвездные объекты время от времени посещают нашу Солнечную систему, однако их изучение остается сложной задачей. На сегодняшний день астрономы обнаружили лишь два таких объекта: «Оумуамуа» и «Борисов». Их уникальные орбиты позволили ученым отличить их от тел Солнечной системы, но для этого потребовалось множество наблюдений.

По оценкам, несколько межзвездных объектов попадают в нашу Солнечную систему каждый год. В любой момент времени их может быть сотни, но возникает вопрос: как именно они прибывают? Исследование, проведенное международной командой астрономов, пытается ответить на этот вопрос, рассматривая, как потоки межзвездных тел могут покидать Солнечную систему и перемещаться по Млечному Пути.

Ученые отмечают, что большинство межзвездных объектов возникают в бурный ранний период формирования звездных систем. В это время система очищается от мусора, что приводит к образованию облака Оорта. Это облако окружает Солнце и, вероятно, формируется и в других звездных системах. В результате, звездные системы генерируют всплески ISO, которые затем текут через галактику, пока не встретят другую звезду.

Для изучения этого явления команда астрономов моделировала потоки, исходящие от различных звездных систем. Они оценили распределение и возраст звезд в нашем районе Млечного Пути, что позволило смоделировать потоки, которые могут пересекаться с орбитой Солнца. Результаты показали, что Солнце регулярно сталкивается с такими потоками, что может привести к появлению множества межзвездных гостей.

Кроме того, исследование выявило, что Солнце, подобно Земле, переживает метеоритные дожди, проходя через потоки остатков комет. Благодаря современным обсерваториям, таким как обсерватория Веры Рубин, ученые ожидают, что смогут идентифицировать ISO, происходящие из одной и той же звездной системы. Это даст возможность лучше понять состав и разнообразие планетных систем, а также определить происхождение родственных межзвездных объектов.

Смоделированные потоки ISO в Млечном Пути

Интересный аспект исследования заключается в визуальном представлении этих потоков. Ученые заметили, что смоделированные узоры напоминают плетеные реки, такие как Ракайя на Южном острове Новой Зеландии. В знак уважения к культуре маори, они назвали эти межзвездные потоки he awa whiria, что означает «переплетающиеся реки». Это название подчеркивает сложность и красоту движения межзвездных объектов в нашей галактике.