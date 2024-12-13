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Астрономы зафиксировали мощный космический взрыв: черная дыра поглощает звезду в далекой галактике
Астрономы зафиксировали редкий случай, когда черная дыра поглотила звезду, вызвав мощный космический взрыв. Это событие произошло в небольшой галактике, находящейся на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли.

Недавние наблюдения международной группы астрономов открыли новую страницу в изучении черных дыр. Всплеск, получивший название CSS161010, стал результатом поглощения звезды черной дырой и произвел впечатляющее свечение, которое астрономы смогли зафиксировать.

Событие CSS161010 произошло в галактике с массой, в 400 раз меньшей, чем у нашего Млечного Пути. Расположенная на расстоянии 500 миллионов световых лет, эта галактика представляет собой интересный объект для изучения. В течение всего четырех дней всплеск достиг максимальной яркости, а затем быстро начал угасать. Такие быстрые изменения в яркости являются редкостью и делают это событие особенно ценным для астрономов.

Доктор Клаудия Гутьеррес, отметила, что уникальные спектральные свойства события могут указать на его физическое происхождение. Исследование прошло в рамках международного сотрудничества, в которое вошли ученые из различных институтов, включая Институт космических исследований Каталонии и Институт космических наук. Команда ученых использовала современные телескопы, такие как Gran Telescopio Canarias и Nordic Optical Telescope, чтобы получить детальные данные о всплеске.

Во время наблюдений команда обнаружила, что широкие линии водорода двигались с высокой скоростью, достигая 10% от скорости света. Это указывало на мощный выброс газа, что не характерно для обычных сверхновых. Спектры, полученные с помощью Gran Telescopio Canarias, подтвердили, что линии водорода смещены в синюю сторону, что также свидетельствует о высокой скорости движения газа к наблюдателям. Это открытие стало настоящим прорывом, поскольку подобные характеристики ранее не наблюдались у других объектов.

Профессор Сеппо Маттила из Университета Турку подчеркивает, что нахождение черных дыр средней массы остается сложной задачей. Эти черные дыры имеют массу от 100 до 100 000 солнечных масс и играют ключевую роль в формировании сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центрах галактик. Исследование таких событий, как CSS161010, может помочь астрономам лучше понять формирование и эволюцию черных дыр. Профессор Маттила добавляет, что до сих пор подобные черные дыры было чрезвычайно трудно идентифицировать, и астрономам известно лишь об очень небольшом количестве подтвержденных случаев.

Ученые предполагают, что в других карликовых галактиках могут находиться подобные черные дыры, и их изучение поможет более точно определить свойства этих объектов. Доктор Гутьеррес подчеркивает, что телескопы, которые сканируют небо с высокой частотой, будут иметь решающее значение для открытия большего количества этих редких и быстро развивающихся явлений. Современные спектрографы на наземных телескопах, такие как те, которые используются в обсерваториях Канарских островов, позволяют получать высококачественные спектры, что значительно облегчает анализ таких событий.

#астрономия #черные дыры #галактики #css161010 #космические взрывы
Источник: iopscience.iop.org
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