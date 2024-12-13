Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты для предотвращения ядерной программы Ирана. В числе возможных мер — авиаудары по иранским объектам.

Команда Дональда Трампа, избранного президента США, активно обсуждает стратегии для сдерживания ядерной программы Ирана. В условиях растущей обеспокоенности по поводу иранских амбиций, некоторые советники рассматривают возможность применения военной силы.

Избранный президент США Дональд Трамп взялся за изучение различных способов, чтобы не дать Ирану создать ядерное оружие. Одним из вариантов, который обсуждается, являются превентивные авиаудары по иранским ядерным объектам. Это решение может нарушить многолетнюю политику, основанную на дипломатии и экономических санкциях.

Члены переходной команды Трампа все чаще рассматривают возможность военного удара. Это связано с изменениями на Ближнем Востоке, включая ослабление режима Башара Асада в Сирии, который является союзником Ирана. Также на ситуацию влияют действия Израиля против группировок «Хезболла» и «ХАМАС». Внутренние дискуссии о военных действиях становятся все более актуальными, хотя они находятся на ранних стадиях.

Некоторые советники Трампа подчеркивают, что необходимо избежать новой войны, особенно если в конфликт могут быть вовлечены американские войска. В то же время, команда президента разрабатывает стратегию, которая включает как военные меры, так и ужесточение экономических санкций. Этот подход пока еще не оформлен в четкий план.

Трамп уже делился своими опасениями с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, касающимися возможного «ядерного прорыва» Ирана. Американские СМИ заверяют, что избранный президент стремится найти варианты, которые не приведут к эскалации конфликта.

В данный момент обсуждаются два основных сценария. Первый включает в себя увеличение военного присутствия США на Ближнем Востоке, а также продажу Израилю современных видов оружия. Второй вариант — это угроза применения силы, которая может убедить Иран согласиться на условия, предложенные США для дипломатического разрешения конфликта.