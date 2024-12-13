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Полноценный маршрут беспилотного трамвая в Москве запустят к концу 2025 году
К концу 2025 года в Москве появится маршрут беспилотного трамвая, который будет работать в автономном режиме. Мэр города Сергей Собянин сообщил о ходе испытаний и планах по развитию трамвайной сети.

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился новыми подробностями о запуске беспилотного трамвая. Этот проект станет важной вехой в развитии городского транспорта и обещает улучшить мобильность в столице.

К 2025 году в Москве планируют запустить полноценный маршрут беспилотного трамвая, который будет функционировать в полностью автономном режиме. На данный момент трамвай уже прошел более 2,4 тысячи километров, как с пассажирами, так и без них, при этом ни разу не нарушив правила дорожного движения. В процессе испытаний за движением трамвая следит водитель, что обеспечивает дополнительную безопасность.

Собянин также отметил, что трамвайная сеть в городе продолжает развиваться. В планах — создание новой линии на проспекте Академика Сахарова, соединяющей Комсомольскую площадь и Чистопрудный бульвар, а также восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице до Рижской площади. В сентябре был открыт новый маршрут № 2 на улице Сергия Радонежского.

Сейчас в Москве функционирует 35 трамвайных маршрутов с общей протяженностью почти 420 километров. Каждый день трамваями пользуются около 700 тысяч человек. Проект реконструкции трамвайных линий стартовал в 2010 году, и за это время удалось восстановить 96% путей. В последние годы город закупил около 500 современных трамвайных вагонов, и в ближайшее время ожидается приобретение еще сотни.

Беспилотный трамвай модели «Львенок-Москва» проходит испытания на маршруте № 10 между станцией метро «Щукинская» и улицей Кулакова. В настоящее время его движение контролируется водителем, который следит за работой систем через специальный экран в салоне. Пассажиры могут протестировать новый трамвай, выиграв уникальную карту «Тройка» в специальном дизайне через соцсети дептранса.

#транспорт #инновации #москва #собянин #беспилотный трамвай
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bernig
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bernig
15:09
я никуда и не уходил.я давно за тобой слежу.причем тут он.все жду когда ты справку покажешь.имбецил 3050-й.Ты надеюсь помнишь что 3050 кал ??
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Backardi
15:08
Ясно, короче этот тупой хейтер пропал, этот бот появился, значит вся эта куча ботов тут нвидиа хейтерова, вот же больной дегенерат
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
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