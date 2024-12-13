Apple нацелилась на снижение зависимости от Broadcom, разработав собственные чипы Wi-Fi и Bluetooth. Эти компоненты должны дебютировать в iPhone 17, что поможет компании стать более самодостаточной.

Apple продолжает двигаться в сторону независимости от сторонних поставщиков, в частности, от Broadcom. В следующем году компания планирует внедрить собственные чипы Wi-Fi и Bluetooth, что станет важным шагом в развитии ее технологий.

По информации издания Bloomberg, новый чип, известный как «Proxima», появится в iPhone 17 и других устройствах, таких как Apple TV и HomePod mini. Этот шаг позволит Apple не только снизить зависимость от Broadcom, но и оптимизировать производительность своих устройств. Интеграция Wi-Fi и Bluetooth в одном чипе обещает улучшить энергоэффективность, что положительно скажется на времени работы аккумулятора.

Параллельно с разработкой новых чипов, Apple также работает над собственным модемом 5G, что дополнительно укрепит ее позиции на рынке. Однако переход на новые технологии займет несколько лет, и полное завершение этого процесса ожидается позже. Несмотря на эти изменения, Apple не планирует полностью разрывать партнерство с Broadcom. Компания продолжит использовать радиочастотные фильтры для своих модемов и сотрудничать с Broadcom в области облачных серверов.

Фактически, Apple пытается создать более контролируемую экосистему своих технологий, что может привести к снижению затрат и улучшению характеристик продуктов.