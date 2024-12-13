В России ожидают рост рынка видеоигр на 30% за счет создания кластеров в этой области. Генеральный директор организации развития видеоигровой индустрии считает, что это приведет к значительному увеличению экспортной выручки.

Согласно последним прогнозам, рынок видеоигр в России может существенно вырасти. Генеральный директор организации по развитию видеоигровой индустрии Василий Овчинников заявил, что ожидается увеличение на 30% в течение следующих пяти лет.

Основной причиной этого роста станет создание специализированных кластеров, которые начнут функционировать в 2025 году. Эти кластеры будут обеспечивать разработчиков необходимой инфраструктурой, что должно повысить конкурентоспособность сектора. Овчинников подчеркнул, что благодаря кластеризации российская индустрия сможет получить десятки миллиардов рублей дополнительной экспортной выручки.

Кластеры не ограничиваются только видеоиграми; они также охватят смежные области, такие как анимация и IT. С учетом того, что в Москве сосредоточено около половины всех проектов в этой сфере, столица станет ключевым местом для реализации задуманного.

Создание кластера видеоигр и анимации позволит разработчикам работать над проектами любой сложности и выходить на международные рынки. Ожидается, что активное сотрудничество с зарубежными компаниями и миграция иностранных специалистов в Россию также будут способствовать развитию отрасли.