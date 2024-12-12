На атомной электростанции Циньшань в Китае официально запустили крупнейшую частную сеть 5G. Сеть охватывает более 20 квадратных километров и включает свыше 3900 базовых станций.

На атомной электростанции Циньшань, расположенной в округе Хайянь (Китай), стартовала крупнейшая частная сеть 5G в Китае. Сеть охватывает территорию, где расположены девять энергоблоков, и соединяет различные системы: от управления атомной энергетикой до видеонаблюдения. Более 3900 базовых станций обеспечивают стабильное покрытие на площади свыше 20 квадратных километров.

Сеть 5G построена на независимой архитектуре и демонстрирует впечатляющие скорости: до 1,7 Гбит/с на скачивании и 380 Мбит/с на загрузке. На её основе разработаны более десяти цифровых приложений, включая контроль радиоактивных источников и интеллектуальное освещение.

С мая по август 2024 года каждый энергоблок завершил предварительную приемку и начал опытную эксплуатацию. Циньшань, первая атомная электростанция с водо-водяным реактором мощностью 300 000 киловатт, была спроектирована и построена в Китае, открыв свои двери в 1991 году.