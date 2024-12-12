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General Motors завершает проект роботакси, теряя более 10 миллиардов долларов
General Motors объявила о выходе из бизнеса беспилотных такси, на который потратила более 10 миллиардов долларов. Это решение приведет к убыткам для Microsoft в размере около 800 миллионов долларов в следующем квартале.

General Motors (GM) во вторник сообщила о своем решении выйти из сферы роботизированных такси, в частности, из компании Cruise, в которую она инвестировала более 10 миллиардов долларов с 2016 года. Причиной такого шага стали нехватка времени и ресурсов для создания конкурентоспособного парка беспилотных автомобилей. GM не хочет соперничать с такими игроками, как Waymo и Tesla, которые уже зарекомендовали себя на этом рынке.

Интересно, что Microsoft, которая приобрела миноритарный пакет акций Cruise за 2 миллиарда долларов, ожидает убытков от обесценения в размере около 800 миллионов долларов. Это снизит стоимость акций компании примерно на 9 центов за квартал. Генеральный директор GM Мэри Барра отметила, что содержание парка роботакси требует значительных затрат и не является основным бизнесом компании. Несмотря на прогнозы о потенциальной прибыли в 50 миллиардов долларов к 2030 году, GM решила сосредоточиться на более приоритетных направлениях своей деятельности.

#microsoft #инвестиции #general motors #роботакси #беспилотные автомобили
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