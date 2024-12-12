Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Россия может продолжить газовые поставки в Европу через Украину без договора
Аналитик Сергей Кауфман из ФГ "Финам" утверждает, что Россия может продолжить поставки газа в Европу через Украину даже без действующего договора. При этом "Газпром" рассматривает альтернативные маршруты, включая Турцию и Центральную Азию.

Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман представил свой анализ ситуации с поставками газа из России в Европу. Он отметил, что даже если договор о транзите, который истекает в конце 2024 года, не будет продлен, Россия сможет продолжать поставки через Украину в объеме 4-7 миллиардов кубометров. Это возможно, если права на газ будут передаваться на российско-украинской границе.

Кауфман подчеркнул, что интерес потребителей в Европе остается высоким. Он привел пример южной ветки "Дружбы", которая показывает, что Украина не против транзита, если это приносит прибыль. Однако, по его словам, предсказать дальнейшие шаги сложно из-за политических факторов, влияющих на газовые поставки.

Если транзит через Украину полностью прекратится, то к 2025 году "Газпром" может потерять лишь 5-7 миллиардов кубометров. У компании есть альтернативные маршруты, такие как "Турецкий поток" и "Голубой поток". Эти газопроводы спроектированы так, что их мощность можно увеличить в течение одного-двух лет на 6-7 миллиардов кубометров. Это позволит направлять больше газа в Европу.

Кроме того, Кауфман упомянул о перспективах роста поставок в Центральную Азию. По его прогнозам, к 2026 году объем поставок в этот регион может достичь 12 миллиардов кубометров в год. Также обсуждаются совместные проекты с Ираном, включая возможные поставки газа на север страны.

На более долгосрочную перспективу "Газпром" планирует увеличить экспорт в Китай до 48 миллиардов кубометров к 2028-2029 годам. Это станет возможным после выхода газопроводов "Сила Сибири" и дальневосточного маршрута на полную мощность. В дополнение к этому рассматриваются проекты "Сила Сибири - 2" и транзит через Казахстан, но их реализация ожидается не ранее 2031-2033 годов.

В заключение, Кауфман отметил, что "Газпром" продолжает развитие проекта "Балтийский СПГ" в Усть-Луге, мощностью 13 миллионов тонн в год. Строительство завода задерживается из-за ухода западных партнеров, но ввод в эксплуатацию возможен в 2027-2028 годах. Таким образом, российская газовая отрасль продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке.

#россия #украина #европа #газ #газпром #транзит
+
Написать комментарий (0)
В России началось производство более дешевого и не менее эффективного аналога Bayraktar
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
17
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
4
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
Павел Чупин: новые российские двигатели обеспечат безопасное возвращение ракет на Землю
1
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
12
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
18
Пользователи One UI 7.0 теперь могут повысить производительность при помощи Galaxy App Booster
+
Данные телескопа Джеймса Уэбба показывают, что Вселенная расширяется намного быстрее
3
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
2
США укрепляют украинскую ПВО: передано более 800 современных зенитных ракет PAC-3 MSE"
+
Telegraph: отказ Зеленского мобилизовать 18-летних сказался на отношениях с США
+
GALAX выпускает новую видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER 3X
1
Болгария может остановить трафик через Турецкий поток, оставив без дешёвого газа Венгрию и Сербию
+
В Калининградской области открыли первый из двух оригинальных мостов через реку Преголя
2
Анонсирована игра Space Engineers 2 с масштабными улучшениями систем песочницы и физики
+
Появились кадры демонстрации работы российской БМПТ «Терминатор» в зоне СВО
+
Отвечать на голосовые сообщения станет удобнее и быстрее благодаря новой функции WhatsApp
1
С новым обновлением производительность Arrow Lake повышается на 33% в Cyberpunk 2077
4
CD Projekt RED отчитали актёра озвучки Геральта за то, что он подтвердил своё появление в Ведьмаке 4
+

Популярные статьи

"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
2
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
8
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
2
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
36
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
12
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
19
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
8
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
+
9 прокачанных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4080, которые можно найти в Мегамаркете
4

Сейчас обсуждают

kosmos_news
20:56
Идёт сравнение с аналогичным истребителем США, ну вроде ясно почему в долларах
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
PanzerK
20:52
Это местные клоуны... воспринимайте их как пыль на подошве...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
uNseen
20:48
Земля периодически то ускоряется, то замедляется, и зависит это от Луны, которая оказывает гравитационное воздействие на Землю, и геологические процессы в недрах Земли. Это цикличный процесс, который ...
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
Застенчивая Катя
20:44
потеря потерь
Military Watch: после тяжёлых потерь в США пришли к выводу, что танки Abrams бесполезны для Украины
ЧatoБoт
20:44
>в Украину вначале хлынула... В дупу. Мабуть, и зелобубле. И что там хлынуло, ась?
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
Станислав Белоусов
20:42
Но это не точно.
Эмулятор PlayStation 3 RPCS3 получил поддержку Arm64 для Linux, macOS и Windows
PanzerK
20:42
Фу таким быть...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
Станислав Белоусов
20:41
А тем временем ЕЦБ понизил ключевую ставку....замёрзла Европа совсем
Инфляция за 2024 год превысила годовой прогноз Центробанка
PanzerK
20:41
Это статья часть моего блога, и как и в любом блоге я пишу тут о том чего со мной и вокруг меня происходит. А уж какие выводы вы сделаете из этой статьи это вам решать. А встройка нынче тож удовольст...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
daring
20:41
Шляпный ссд. Недавно восстанавливал такой на Фисоне.
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем