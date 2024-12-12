Аналитик Сергей Кауфман из ФГ "Финам" утверждает, что Россия может продолжить поставки газа в Европу через Украину даже без действующего договора. При этом "Газпром" рассматривает альтернативные маршруты, включая Турцию и Центральную Азию.

Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман представил свой анализ ситуации с поставками газа из России в Европу. Он отметил, что даже если договор о транзите, который истекает в конце 2024 года, не будет продлен, Россия сможет продолжать поставки через Украину в объеме 4-7 миллиардов кубометров. Это возможно, если права на газ будут передаваться на российско-украинской границе.

Кауфман подчеркнул, что интерес потребителей в Европе остается высоким. Он привел пример южной ветки "Дружбы", которая показывает, что Украина не против транзита, если это приносит прибыль. Однако, по его словам, предсказать дальнейшие шаги сложно из-за политических факторов, влияющих на газовые поставки.

Если транзит через Украину полностью прекратится, то к 2025 году "Газпром" может потерять лишь 5-7 миллиардов кубометров. У компании есть альтернативные маршруты, такие как "Турецкий поток" и "Голубой поток". Эти газопроводы спроектированы так, что их мощность можно увеличить в течение одного-двух лет на 6-7 миллиардов кубометров. Это позволит направлять больше газа в Европу.

Кроме того, Кауфман упомянул о перспективах роста поставок в Центральную Азию. По его прогнозам, к 2026 году объем поставок в этот регион может достичь 12 миллиардов кубометров в год. Также обсуждаются совместные проекты с Ираном, включая возможные поставки газа на север страны.

На более долгосрочную перспективу "Газпром" планирует увеличить экспорт в Китай до 48 миллиардов кубометров к 2028-2029 годам. Это станет возможным после выхода газопроводов "Сила Сибири" и дальневосточного маршрута на полную мощность. В дополнение к этому рассматриваются проекты "Сила Сибири - 2" и транзит через Казахстан, но их реализация ожидается не ранее 2031-2033 годов.

В заключение, Кауфман отметил, что "Газпром" продолжает развитие проекта "Балтийский СПГ" в Усть-Луге, мощностью 13 миллионов тонн в год. Строительство завода задерживается из-за ухода западных партнеров, но ввод в эксплуатацию возможен в 2027-2028 годах. Таким образом, российская газовая отрасль продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке.