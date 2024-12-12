Инженеры NASA завершили расследование последнего полета марсианского вертолета Ingenuity, выявив причины его крушения. Результаты исследования могут повлиять на проектирование будущих вертолетов для миссий на Марс.

На ежегодной конференции Американского геофизического союза, состоявшейся 11 декабря, инженеры NASA представили результаты расследования последнего полета марсианского вертолета Ingenuity. Этот полет, произошедший в январе, стал последним в серии успешных миссий, однако завершился аварией, вызванной проблемами с навигацией. Исследователи пришли к выводу, что вертолет столкнулся с трудностями из-за невыразительной местности, что поставило под угрозу его навигационную систему.

Ingenuity использовал камеру, направленную вниз, для отслеживания особенностей поверхности, что было эффективным в условиях, где много камней и других объектов. Однако в момент последнего полета вертолет оказался над областью песчаных дюн, где не было четких ориентиров. Это привело к сбоям в навигации, которые нарастали с каждым полетом. На 70-м полете система начала давать сбои, но инженеры не ожидали, что это приведет к аварии. На 71-м полете Ingenuity приземлился с горизонтальной скоростью, превышающей расчетные параметры, но, к счастью, не получил серьезных повреждений.

Однако на 72-м полете ситуация ухудшилась. Вертолет, по всей видимости, снова приземлился жестко, что привело к повреждению лопастей. Специалисты отметили, что все четыре лопасти получили схожие повреждения, что указывает на общие нагрузки во время приземления. Инженеры предполагают, что возможные незамеченные повреждения от предыдущих полетов могли сыграть свою роль в этом инциденте.

Вероятная последовательность событий при аварийной посадке Ingenuity во время его последнего полета

Расследование также выявило необходимость улучшения навигационных систем для работы на сложной местности с малым количеством ориентиров. В результате работы над ошибками, команда разработала несколько рекомендаций, которые могут быть полезны для будущих вертолетов на Марсе. Одной из концепций, обсужденных на брифинге, стал проект Mars Chopper. Этот вертолет будет значительно больше Ingenuity и сможет нести более тяжелую полезную нагрузку, что откроет новые возможности для исследований.

Несмотря на сложности, Ingenuity продолжает выполнять свою функцию. Вертолет, хотя и потерял часть своей роторной системы, остается работоспособным. Он собирает метеорологические данные и может продолжать эту работу еще несколько лет. Важно отметить, что Ingenuity поддерживает связь с марсоходом Perseverance, передавая информацию на Землю.

Хотя последний полет Ingenuity завершился неудачно, команда NASA извлекла важные уроки и продолжает двигаться вперед. Эти выводы могут оказать значительное влияние на будущие миссии, обеспечивая более надежные технологии для исследования красной планеты.