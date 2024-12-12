Это открытие поднимает множество вопросов о природе таких объектов и их происхождении.

Недавнее открытие астрономов привлекло внимание к новому радиокругу, получившему обозначение ORC J0219–0505. Этот объект, относящийся к категории нечетных радиокругов (ORC), оказался настолько масштабным, что его размеры в десять раз превышают размеры Млечного Пути. Исследование проводилось с использованием радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке, в рамках обзора MIGHTEE.

ORC J0219–0505 имеет ширину 371 600 световых лет и, по всей видимости, связан с эллиптической галактикой WISEA J021912.43–050501.8. Однако его особенности выделяют его среди других радиокругов. Например, он выглядит более тусклым, а структура указывает на наклон в одну сторону. Эти отличия вызывают интерес у исследователей, поскольку ранее обнаруженные ORC были довольно похожи друг на друга.

Рэй Норрис, ведущий астроном и исследователь из Университета Западного Сиднея, отметил, что это открытие не только неожиданно, но и ставит под сомнение существующие теории. Он считает, что ORC могут помочь понять, как формируются и взаимодействуют галактики. Это открытие также указывает на важность дальнейших исследований, чтобы заполнить пробелы в знаниях астрономов.

Существуют разные теории о том, как образуются ORC. Норрис утверждает, что радиоизлучение, связанное с этими кругами, представляет собой синхротронное излучение, возникающее в результате высокоэнергетических электронов, ускоренных ударными волнами. Ученые предполагают несколько источников этих ударных волн. Одна из теорий связывает их с газовыми сферами, окружающими галактики, в то время как другая рассматривает возможность столкновения двух галактик или черных дыр.

Интересно, что тусклость нового радиокруга может указывать на разнообразие в размерах и яркостях ORC. Это похоже на вариации, наблюдаемые в радиогалактиках, где огромные области радиоизлучения простираются далеко за пределы видимых структур. Ученые продолжают исследовать, как именно ORC взаимодействуют с окружающей средой и какие факторы влияют на их формирование.

Норрис также отметил, что смещение между центром кольца и родительской галактикой может указывать на определенные ограничения в существующих моделях. Это открытие подчеркивает, что ученым предстоит еще много работы, прежде чем они смогут полностью понять природу ORC и их место в космосе. Команда астрономов продолжит исследовать галактику WISEA J021912.43–050501.8 и искать новые радиокруги, чтобы лучше понять это загадочное явление.