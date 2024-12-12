Apple планирует внести значительные изменения в дизайн iPhone 17, включая перераспределение задней камеры. Эти изменения могут быть представлены в 2025 году.

В следующем году Apple может представить обновленный дизайн для iPhone 17, который станет заметным шагом от предыдущих моделей.

Согласно информации от Digital Chat Station, компания собирается изменить привычное размещение датчиков на задней панели. Вместо традиционного группового расположения, камера может быть перераспределена вертикально. Это изменение связано с желанием создать более тонкий профиль для модели «Air».

На Weibo был опубликован концепт нового дизайна, где четко видно, что задняя камера будет вертикальной. Ранее сообщалось, что iPhone 17 Pro может получить частично алюминиевый корпус вместо титанового, что также подтверждает слухи о возможных изменениях. Apple, как правило, разрабатывает несколько прототипов, и выбор окончательного дизайна зависит от того, как он будет вписываться в общий стиль устройства.

Если переместить камеру вверх, то это создаст возможность для более тонкого устройства, оставив место для выступа. Хотя характеристики объектива пока не известны, инсайдер отмечает, что другие производители Android могут последовать этому пути. Тем не менее, стоит помнить, что Apple может изменить свои планы и оставить прежний дизайн, поэтому к этим слухам следует относиться с осторожностью.