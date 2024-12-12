Опрос показывает, что только 3% разработчиков работают над новыми приложениями для Apple Vision Pro. Большинство сосредоточилось на других технологиях, таких как искусственный интеллект.

С момента выхода Apple Vision Pro в начале этого года ожидания относительно его успеха были высокими. Однако недавний опрос показал, что интерес разработчиков к созданию приложений для этой платформы остается на низком уровне.

Согласно данным опроса, только 3% разработчиков занимаются созданием новых приложений для visionOS. Это свидетельствует о том, что большинство специалистов не видит в платформе достаточного потенциала. Более того, 35% опрошенных вообще не планируют разрабатывать приложения для Apple Vision Pro. Вопросы о жизнеспособности устройства становятся все более актуальными, особенно учитывая, что в этом году было продано менее 500 000 единиц.

Интересно, что 50% разработчиков выражают сомнения в поддержке Apple Vision Pro, что также может быть связано с высокой ценой устройства в $3499. Генеральный директор компании, Тим Кук, пытался оправдать слабые продажи, утверждая, что устройство ориентировано на тех, кто хочет опробовать передовые технологии. Однако реальность такова, что потенциальные пользователи должны иметь значительные средства, чтобы позволить себе эту гарнитуру.

Вместо работы над приложениями для Vision Pro, многие разработчики переключились на искусственный интеллект. 60% опрошенных уже реализовали или активно работают над ИИ-функциями. Это подчеркивает, что Apple Vision Pro не только не смог привлечь внимание пользователей, но и не вызвал интереса у разработчиков, что может привести к остановке производства устройства к концу 2024 года.