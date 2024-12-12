Санкции США создают препятствия для компании в производстве передовых полупроводников.

В начале декабря 2024 года Huawei анонсировала новую серию смартфонов Mate 70, в которой представлен чип Kirin 9020. Этот процессор стал прямым преемником Kirin 9010 и привлек внимание специалистов.

Kirin 9020 отличается увеличенным размером кристалла на 15% по сравнению с предыдущей моделью, что позволяет улучшить производительность благодаря большему кэшу. Однако ситуация в производстве оказывается сложнее, чем ожидалось. Санкции, введенные США, ограничивают доступ Huawei к современным технологиям от таких компаний, как TSMC и Samsung.

В результате, Huawei вынуждена полагаться на SMIC, своего местного партнера, который ограничен 7-нм техпроцессом N+2. Хотя обе компании работают над 5-нм узлом, его внедрение в коммерческое производство еще не состоялось, что создает дополнительное давление на Huawei. В то время как конкуренты, такие как Apple и Qualcomm, продолжают развивать более современные решения, Huawei остается в затруднительном положении.

Кроме того, упаковка Mate 70 Pro+ содержит маркировку, схожую с предыдущими моделями, что свидетельствует о преемственности в производстве. Несмотря на все трудности, SMIC получает поддержку от правительства и планирует оставаться на 7-нм процессе до 2026 года, что ставит Huawei в невыгодное положение на фоне растущей конкуренции в полупроводниковой отрасли.