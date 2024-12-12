Оптовая цена тушки бройлера в России начала расти, впервые превысив уровень прошлого года. Производители сталкиваются с увеличением издержек, что может повлиять на рынок.

В начале текущего месяца оптовая цена тушки бройлера в России возросла, что стало неожиданностью для многих участников рынка. Этот рост произошел после длительного периода снижения цен, и теперь производители сталкиваются с новыми вызовами.

По данным Национального союза свиноводов, на 1 декабря цена тушки бройлера составила 195 рублей за килограмм, что на 4% больше по сравнению с предыдущей неделей и на 9% выше, чем год назад. Аналитики отметили, что это первый случай с конца июня, когда цена превысила уровень прошлого года. С июля наблюдали стабильное снижение цен, однако с 20 октября ситуация изменилась. Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли, подчеркнул, что в ноябре цены начали расти, а закупочные цены увеличились на 5,5%.

Несмотря на рост оптовых цен, Минсельхоз сообщает, что в целом мясо курицы на данный момент дешевле, по сравнению с минувшим годом на 5,3%. Однако себестоимость производства продолжает расти. Альберт Давлеев, президент Agrifood Strategies, полагает, что текущий рост цен будет временным, так как перед праздниками мясо традиционно дорожает. Производство курятины в России ожидается на уровне 5,45 миллиона тонн убойной массы в этом году, что на 2,6% больше, чем в прошлом. Но потребление курятины растет еще быстрее.

Курятина остается самым популярным мясом в России, занимая 55,4% денежных продаж в ритейле. В прошлом году резкий рост цен на курятину вызвал много обсуждений, и власти рассматривали различные меры для стабилизации ситуации. В начале нынешнего года российское правительство разрешило беспошлинный импорт 140 тысяч тонн курятины, что помогло снизить цены. Китай стал одним из основных поставщиков, поставив 50 тысяч тонн.

Сейчас производители сталкиваются с новыми издержками. Группа «Черкизово» повысила цены на курицу на 5,7% с 1 ноября, ссылаясь на рост цен на корма и другие материалы. Птицефабрика «Северная» также уведомила сети о повышении цен. Анастасия Вяликова из «Рексофт» отмечает, что себестоимость производства увеличилась на 15-20% из-за растущих затрат. В ответ на эти изменения Федеральная антимонопольная служба предписала «Черкизово» вывести на товарно-сырьевую биржу не менее 10% продукции, что позволит получить более объективные ценовые индексы.