Tesla Model 3 Performance стала самым американским автомобилем, опередив Model Y и Cybertruck. Исследование Kogod подтвердило высокую долю местных компонентов в производстве Tesla.

Tesla Model 3 Performance теперь считается самым американским автомобилем, согласно исследованию, проведенному Школой бизнеса Kogod при Американском университете. Этот электромобиль обошел не только Model Y, но и Cybertruck, продемонстрировав высокую долю местных компонентов в своем производстве. Tesla активно подчеркивает, что ее автомобили соответствуют критериям "сделано в Америке", что позволяет им претендовать на налоговые льготы в размере $7 500.

Большинство автомобилей Tesla собираются на заводах Gigafactories в США, таких как в Остине и Фремонте. При этом комплектующие часто поступают из Северной Америки. Например, Cybertruck, по словам главного инженера Уэса Моррилла, состоит на 90% из североамериканских деталей, а 65% из них - именно из США и Канады. Model Y также имеет высокую долю местных компонентов, но немного уступает Model 3 Performance.

Исследование Kogod показало, что Model 3 Performance содержит 87,5% деталей местного производства, тогда как Model Y Long Range занимает второе место с 85%. В пятерке лучших автомобилей американского производства по версии Kogod также оказались Model S и Model X, которые имеют 80% местных компонентов. Cybertruck занимает третью позицию с 82%.

В рейтинге следуют Ford Mustang GT, Honda Passport и Jeep Wrangler. Таким образом, Tesla не только удерживает лидерство в сегменте электромобилей, но и демонстрирует высокие стандарты в производстве, что важно для потребителей, ценящих американское производство.