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BMW и Mercedes меняют свое руководство в качестве ответа на кризис в автомобильной отрасли
BMW и Mercedes-Benz обновляют свои управленческие команды, чтобы справиться с вызовами на автомобильном рынке. Эти изменения могут повлиять на их стратегию в условиях снижения спроса на электромобили и глобальных экономических рисков.

В условиях растущей конкуренции и снижения интереса к электромобилям, BMW и Mercedes-Benz принимают меры, чтобы адаптироваться к текущей ситуации. Обе компании решили пересмотреть свои руководящие составы, что может оказать влияние на их дальнейшее развитие.

Изменения в руководстве отражают масштабные проблемы, с которыми сталкивается немецкая автомобильная промышленность. Продажи на критическом китайском рынке снизились, а восстановление автомобильного рынка Европы идет медленно. Дополнительно, отрасль Германии сталкивается с риском высоких тарифов после возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, что создает дополнительные вызовы для автопроизводителей.

Mercedes-Benz объявила, что Хубертус Троска, отвечавший за китайское направление, уйдет на пенсию в июле. На его место придет Оливер Тёне, который ранее занимал должность руководителя продуктовой стратегии. Это решение связано с тем, что Mercedes испытывает трудности на рынке Китая, где экономическая ситуация оставляет желать лучшего.

Кроме того, компания наймет Олафа Шика, который сейчас является финансовым директором Continental AG. Шик продолжит подготовку к отделению автомобильного подразделения Continental до своего ухода 30 сентября. В октябре он войдет в состав правления Mercedes, где возьмет на себя ответственность за целостность, управление и устойчивое развитие.

С другой стороны, BMW также готовится к изменениям. Николас Петер, бывший финансовый директор, заменит Норберта Райтхофера на посту председателя наблюдательного совета в следующем году. Это назначение должно обеспечить стабильность и преемственность в управлении, учитывая, что BMW сталкивается с похожими проблемами на рынке.

Изменения в руководстве обеих компаний могут помочь им адаптироваться к новым условиям на рынке. Конкуренция в Китае становится все более напряженной, и автопроизводители должны реагировать на изменения спроса, особенно в сегменте электромобилей, который пока не показывает ожидаемых результатов в Европе.

#китай #bmw #кризис #mercedes #автомобильный рынок #изменения
Источник: bloomberg.com
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