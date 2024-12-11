На конференции TCL представила новый тройной экран Tandem и обсудила возможности складных телефонов. Основатель компании Ли Донгшенг рассказал о технологиях и рыночном спросе.

На глобальной конференции по технологическим инновациям, состоявшейся 11 декабря, основатель TCL Ли Донгшенг сделал ряд заявлений о будущем компании и новых технологиях. В этом году он выступал на конференции в одиннадцатый раз, и его речь привлекла внимание к новинкам TCL.

TCL представила свой первый тройной экран Tandem с диагональю 7,85 дюйма. Этот экран имеет возможность складываться в G-образную или Z-образную форму. В нем используются технологии с низким энергопотреблением, такие как LTPO и PLP, что позволяет добиться высокой яркости и длительного срока службы устройства.

Ли Донгшенг ответил на вопрос о возможности выпуска складных телефонов с тройным экраном, отметив, что у компании есть соответствующие технологии. Однако окончательное решение о запуске продукта зависит от потребностей рынка. В настоящее время TCL ищет покупателей для своего нового концептуального экрана, который уже демонстрировался на выставке SID 2024 в Сан-Хосе.

Кроме того, Ли Донгшенг высказался о роли искусственного интеллекта в будущем. Он считает, что новые технологии сильно повлияют на развитие мировой экономики и промышленности. По его мнению, в ближайшие 3–5 лет ИИ откроет новые возможности и изменит традиционные бизнес-модели. TCL планирует активно внедрять ИИ в свои продукты, что поможет компании укрепить позиции на рынке и повысить прибыль.