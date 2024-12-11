Китайский гибридный кроссовер Lixiang L6 успешно прошел краш-тест C-NCAP, получив высший балл. Автомобиль продемонстрировал отличные результаты по безопасности как для пассажиров, так и для пешеходов.

Китайская независимая организация C-NCAP провела краш-тест гибридного кроссовера Lixiang L6, который теперь доступен в России через параллельный импорт. Эксперты оценили защитные характеристики автомобиля, и результаты оказались впечатляющими.

В ходе испытаний Lixiang L6 продемонстрировал высокий уровень защиты для водителя и пассажиров — 93,28%. Показатели безопасности пешеходов составили 85,5%, что также является хорошим результатом. Системы помощи водителю, которые помогают избежать аварий, получили оценку 89,2%. Все эти результаты позволили автомобилю получить пять звезд, что подтверждает его надежность на дороге.

Стоит отметить, что Lixiang L6 превзошел гибридный минивэн Wey 80, который также заработал пять звезд, но с меньшими показателями защиты пешеходов — всего 68,20%. Кроссовер L6, дебютировавший весной 2024 года, является младшей моделью в линейке бренда и обладает гибридной установкой мощностью 408 л.с. В смешанном режиме он может проехать до 1390 км. В России цена на новый Lixiang L6 начинается от 4,7 млн рублей.