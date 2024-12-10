Великобритания успешно завершила первый этап летных испытаний истребителя Excalibur. Этот проект, связанный с программой GCAP, направлен на создание нового поколения боевых самолетов.

9 декабря в Великобритании достигли важного этапа в разработке нового истребителя Excalibur. Компании Leonardo, 2Excel и Министерство обороны подтвердили, что летно-испытательный самолет успешно завершил первый этап доработок. В ходе этого этапа Excalibur получил новые боковые и нижние стручки, которые должны улучшить его устойчивость в полете.

Теперь самолет отправится на завод Qinetiq в Боскомб-Дауне для дальнейших доработок. Excalibur, ранее коммерческий Boeing 757, преобразовали в экспериментальную платформу для тестирования новейших технологий, которые впоследствии интегрируют в британскую систему боевых действий будущего.

Программа Global Combat Air Program (GCAP) охватывает не только разработку истребителя, но и ряд других возможностей, включая беспилотники и современные системы связи. Последние модификации Excalibur включают сложные датчики и интегрированные системы связи, что позволит собирать важные данные для дальнейшего развития проекта.

GCAP представляет собой международное сотрудничество между Великобританией, Италией и Японией, направленное на создание высокоэффективного истребителя.