Астрономы объявили об открытии новой экзопланеты TOI-3261 b, которая относится к категории «горячих Нептунов». Это уже четвертый подобный объект, найденный в нашей галактике, и его особенности вызывают интерес у исследователей.

Недавно астрономы сделали важное открытие, обнаружив экзопланету TOI-3261 b, относящуюся к редкой категории «горячих Нептунов». Эта планета вращается на близком расстоянии от своей звезды, что делает её изучение актуальным для понимания процессов формирования и эволюции экзопланет.

TOI-3261 b была идентифицирована с помощью спутника NASA TESS, который запустили в 2018 году. Этот космический аппарат специализируется на поиске экзопланет вокруг ярких звезд, используя широкоугольные камеры для наблюдений. После первоначального открытия международная команда астрономов подтвердила находку, проведя дополнительные наблюдения с наземных телескопов в Австралии, Чили и Южной Африке.

Планеты, подобные TOI-3261 b, представляют собой интересный случай, так как их количество в галактике невелико. Эти «горячие Нептуны» вращаются очень близко к своим звездам, что приводит к значительным изменениям в их атмосфере. Например, TOI-3261 b завершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 21 час, что делает её год короче, чем день на Земле.

Ученые выдвинули несколько гипотез, объясняющих редкость таких экзопланет. Они предполагают, что при близком расположении к звезде атмосфера планеты может быть уничтожена под воздействием мощного гравитационного поля и высокоэнергетического излучения. Команда исследователей отметила, что плотность TOI-3261 b примерно в два раза выше, чем у Нептуна, что может свидетельствовать о потере более лёгких компонентов атмосферы.

Процесс формирования «горячих Нептунов» остается предметом обсуждения. Некоторые ученые предполагают, что эти планеты могли изначально быть размером с Юпитер и постепенно теряли массу. Другие считают, что они могли сформироваться дальше от своей звезды, а затем мигрировать на более близкие орбиты.

В будущем астрономы планируют проводить дополнительные наблюдения, включая инфракрасные исследования с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Эти исследования могут помочь глубже понять атмосферу TOI-3261 b и других «горячих Нептунов», а также предложить новые идеи о процессах их формирования.