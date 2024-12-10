Илон Маск анонсировал новую нейросеть Aurora, которая обещает улучшить генерацию изображений и текстов.

Илон Маск представил нейросеть Aurora, которая, по утверждениям разработчиков, значительно превосходит предшественников в создании изображений и текстов. Эта модель, известная как авторегрессионная сеть, обучена на миллиардах примеров из Интернета. Такой объем данных позволяет Aurora эффективно справляться с задачами, связанными с фотореалистичным рендерингом и точным следованием текстовым инструкциям.

Aurora может обрабатывать мультимодальный ввод, что дает пользователям возможность загружать изображения для редактирования. Это расширяет творческие возможности, позволяя не только генерировать, но и модифицировать существующий контент. В блоге на сайте x.ai уже доступны примеры работы Aurora, демонстрирующие ее способности в создании реалистичных портретов, мемов, точного отображения логотипов.

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Новая модель Grok, основанная на Aurora, доступна в нескольких странах и планирует расширение в ближайшие недели. Такие инновации могут изменить подход к созданию визуального контента и открыть новые возможности для пользователей.