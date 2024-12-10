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Все о NVIDIA GeForce RTX 5080: что ждать от новой видеокарты
NVIDIA готовит к запуску графический процессор GeForce RTX 5080, который станет преемником RTX 4080.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5080, известный под кодовым названием «Blackwell», находит свое место в линейке видеокарт как преемник RTX 4080. Ожидается, что он займет вторую позицию по производительности после флагманского RTX 5090. Архитектура Blackwell, используемая в этом GPU, обещает значительные улучшения как в игровых, так и в вычислительных задачах.

RTX 5080 будет построен на новом 5-нм техпроцессе N5B, что обеспечит более высокую энергоэффективность и производительность. В отличие от своего предшественника, RTX 4080, который использовал архитектуру Ada, новая модель будет иметь 10 752 ядра CUDA, что на 10,5% больше, чем у RTX 4080. Это увеличение числа ядер должно привести к заметному росту производительности в играх и приложениях.

Видеокарта получит 16 ГБ видеопамяти на 256-битной шине. Вместо GDDR6X, используемой в предыдущем поколении, RTX 5080 будет оснащен новым типом памяти GDDR7, что обеспечит скорость до 32 Гбит/с. Это приведет к общей пропускной способности памяти около 1 ТБ/с.

С такой пропускной способностью, RTX 5080 может обеспечить более высокую производительность в играх, особенно при разрешении 4K. Ожидается, что новая видеокарта сможет выдавать 60+ кадров в секунду в большинстве современных игр на максимальных настройках. Это станет возможным благодаря повышенной производительности в трассировке лучей и улучшенной архитектуре, которая позволяет более эффективно обрабатывать графические данные.

Однако стоит отметить, что производительность RTX 5080 будет зависеть не только от характеристик самого графического процессора, но и от других компонентов системы. Например, наличие мощного процессора и достаточного объема оперативной памяти играет ключевую роль в достижении максимальной производительности. Геймеры, планирующие обновить свои системы, должны учитывать все эти факторы, чтобы избежать узких мест.

Что касается энергопотребления, RTX 5080 будет иметь максимальную мощность (TBP) около 400 Вт, что на 80 Вт больше, чем у RTX 4080. Важно отметить, что эта цифра не всегда отражает реальное потребление энергии, которое может быть ниже номинальной мощности. Для подключения будет использоваться разъем 12V-2X6, способный обеспечить до 600 Вт. Это значит, что пользователям необходимо будет обратить внимание на блоки питания, чтобы они могли обеспечить достаточную мощность для новой видеокарты.

Цены на RTX 5080 пока остаются загадкой. Существуют предположения, что она может составить около $1000, что соответствует цене RTX 4080 SUPER при запуске. Однако стоит помнить, что окончательные цены могут изменяться вплоть до момента выхода на рынок. Например, если учесть, что RTX 4080 SUPER была выпущена по цене $1000, то вполне вероятно, что RTX 5080 может оказаться в том же ценовом диапазоне.

По слухам, NVIDIA завершила разработку RTX 5080 и RTX 5090 еще в сентябре 2024 года. Тем не менее, источники сообщают, что запуск RTX 5080 может состояться только в следующем году. Это может быть связано с необходимостью оптимизации производительности и устранением возможных проблем, которые могут возникнуть в процессе тестирования.

Сравнивая RTX 5080 с предшественниками, можно заметить, что NVIDIA продолжает придерживаться своей стратегии по выпуску карт класса 80, которые на протяжении многих лет занимали лидирующие позиции на рынке. В частности, графические процессоры этой категории всегда предлагали отличное соотношение цены и производительности, что делает их привлекательными для широкой аудитории, включая как геймеров, так и профессионалов.

NVIDIA уже зарекомендовала себя как лидер в производстве графических процессоров, и с выходом RTX 5080 компания, вероятно, продолжит удерживать свои позиции на рынке. Интересно, как новая видеокарта справится с конкурентами, такими как AMD, которые также активно развивают свои технологии.

#nvidia #технологии #игры #графические процессоры #geforce rtx 5080
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Roditch
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kontoper
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13:40
Именно так!
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13:39
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