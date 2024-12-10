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Генеральный директор Google хочет использовать SpaceX Starship для космических квантовых вычислений
Генеральный директор Google Сундар Пичаи предложил использовать ракету Starship от SpaceX для создания квантовых вычислительных кластеров в космосе. Эта идея возникла во время обсуждения с Илоном Маском, который поддержал инициативу, отметив, что такое применение возможно в будущем.

Сундар Пичаи, руководитель Google, выдвинул интересную идею о применении космической ракеты Starship от SpaceX для создания квантовых вычислительных кластеров. Это предложение появилось в ходе обсуждения с Илоном Маском, который, похоже, нашел замысел вполне осуществимым. Разговор состоялся на фоне недавних успехов SpaceX, включая статический запуск ракеты в Техасе.

В ходе обсуждения Пичаи отметил, что квантовые вычисления могут значительно изменить подход к обработке данных. Он сослался на недавний успех Google с квантовым чипом Willow, который способен выполнять вычисления, недоступные классическим суперкомпьютерам. По его словам, Willow может решить задачи, требующие десять септиллионов лет, за считанные минуты.

Маск, в свою очередь, согласился с тем, что использование Starship для таких целей может стать реальностью. Он подчеркнул важность увеличения использования солнечных панелей и других возобновляемых источников энергии, что может способствовать развитию квантовых технологий в космосе.

SpaceX продолжает подготовку к следующему полету Starship, который может состояться в январе. Статический запуск ускорителя Super Heavy стал важным этапом перед этой попыткой. Важно отметить, что этот полет сосредоточится на тестировании верхней ступени ракеты.

Прогресс SpaceX в разработке Starship включает обновления в конструкции, такие как новые теплозащитные плитки и увеличенные топливные баки. Эти изменения критически важны для успешного выполнения будущих миссий, особенно с учетом планов по созданию топливного склада на околоземной орбите.

#илон маск #spacex #starship #квантовые вычисления #сундар пичаи
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Starship компании SpaceX снова готовится к полету
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