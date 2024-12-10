Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, обладая состоянием в 127 миллиардов долларов, использует сложные налоговые стратегии, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства. Эти методы позволяют ему и его семье избежать значительных выплат правительству, что поднимает вопросы о справедливости налоговой системы в США.

Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор Nvidia, занимает 10-е место среди самых богатых людей в США. Его состояние оценивается в 127 миллиардов долларов. Когда он уйдет из жизни, его наследники столкнутся с необходимостью уплатить 40% от его состояния в виде налогов. Тем не менее, Хуанг не только выдающийся инженер и бизнесмен, но и мастер налоговых стратегий, которые позволяют ему передать значительную часть своего богатства без уплаты налогов.

Хуанг использует ряд финансовых инструментов, которые позволяют ему сократить налоговые обязательства на сумму около 8 миллиардов долларов. Это делает его одним из самых заметных примеров уклонения от уплаты налогов среди американских миллиардеров. Его методы стали распространенными среди богатейших людей страны, таких как Стивен Шварцман из Blackstone и Марк Цукерберг из Meta.

Ситуация с налогами в США вызывает серьезные вопросы. Налог на наследство, который ранее взимался с немногих мультимиллионеров, сейчас практически не приносит доходов. С 2000 года доходы от этого налога остались на прежнем уровне, несмотря на то, что богатство самых состоятельных американцев увеличилось в четыре раза. Если бы налог на наследство не отставал от роста богатства, в прошлом году он мог бы принести около 120 миллиардов долларов, вместо фактических 30 миллиардов.

Эти недостающие средства могли бы значительно улучшить финансирование многих социальных программ, например, удвоить бюджет Министерства юстиции или утроить финансирование исследований рака и болезни Альцгеймера. В этом контексте действия Хуанга становятся символом того, как налоговая система игнорирует интересы большинства граждан в пользу богатых.

Стратегии, которые использует Хуанг, не были явно одобрены Конгрессом. Вместо этого они возникли благодаря креативным юристам, которые воспользовались неясными федеральными правилами и судебными решениями. Эти методы стали фактически нормой, и многие богатые люди теперь имеют доступ к подобным схемам.

По словам экспертов, такие налоговые уклонения становятся возможными благодаря недостаточному финансированию Налоговой службы (IRS). В начале 1990-х годов агентство проводило аудит более 20% деклараций по налогу на имущество, но к 2020 году этот показатель упал до 3%. В условиях сокращения бюджета IRS теряет возможности для контроля, что создает дополнительные лазейки для уклонения от уплаты налогов.

Республиканцы, контролирующие как Белый дом, так и Конгресс, продолжают урезать бюджет IRS и пытаются отменить налог на имущество, называя его обременительным для семейных ферм и малого бизнеса. Однако действия Хуана показывают, насколько сильно уже ослаблен налог на наследство.

В 2012 году Хуанг и его жена Лори сделали первый шаг к защите своего состояния, создав безотзывный траст и переведя в него 584 000 акций Nvidia. На тот момент эти акции стоили около 7 миллионов долларов, но в конечном итоге их стоимость возросла в десятки раз. Такой подход позволил избежать значительных налоговых выплат, которые могли бы возникнуть при прямой передаче акций наследникам.

Стратегия, известная как "I Dig It", появилась благодаря прецеденту, установленному IRS в 1995 году. Эта схема позволяла избежать как налога на наследство, так и налога на дарение, что делало ее особенно привлекательной для богатых людей. Хуанг использовал эту стратегию, чтобы передать активы своим детям без значительных налоговых последствий.

В 2016 году Хуанг создал несколько трастов с сохранением ренты за доверителем (GRAT). Эта стратегия была разработана ранее другими миллиардерами и позволяла избежать налогов на имущество при условии, что трасты возвращали первоначальные инвестиции с небольшими процентами. Если стоимость акций в трасте возрастала, то оставшаяся сумма оставалась без налогов.

Согласно документам, Хуанг и его жена вложили более трех миллионов акций Nvidia в свои GRAT, и их стоимость возросла до 15 миллиардов долларов. Это означает, что семья Хуанг может избежать около 6 миллиардов долларов в виде налогов на имущество. Если они решат продать эти акции, это приведет к значительному налогу на прирост капитала, но они смогут оплатить его от имени трастов, что также не будет считаться налогооблагаемым подарком их наследникам.

Таким образом, стратегии Дженсена Хуанга становятся ярким примером того, как богатые люди используют налоговые лазейки, чтобы защитить свое состояние. Эти методы вызывают вопросы о справедливости налоговой системы и о том, насколько она способствует равенству в обществе.