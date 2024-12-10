По данным Rystad Energy, падение режима в Сирии может вызвать рост цен на нефть из-за геополитической напряженности. Эксперты компании подчеркивают важность Сирии в контексте ее связей с Россией и Ираном.

Ситуация в Сирии продолжает оставаться в центре внимания аналитиков. Глава отдела геополитического анализа компании Rystad Energy Хорхе Леон высказал мнение, что возможные изменения в стране могут отразиться на мировом рынке нефти.

Согласно оценкам Rystad Energy, падение режима в Сирии может привести к росту цен на нефть из-за увеличения геополитических рисков. Леон отметил, что хотя сама Сирия не является крупным производителем нефти, ее стратегическое положение и связи с Россией и Ираном делают страну важным игроком на рынке.

Эксперт предостерег, что нестабильность в Сирии может вызвать волну беспокойства на Ближнем Востоке, что, в свою очередь, повлияет на цены на нефть. Он указал на возможность увеличения страховых премий за геополитические риски, что может сказаться на стоимости нефти в ближайшие недели и месяцы.

Леон также отметил, что напряженность в соседнем Ираке, который является значительным производителем нефти, может обостриться из-за изменений в Сирии. Внутренние проблемы в Иране, вызванные потерей важного партнера в лице Дамаска, добавляют еще одну переменную в уравнение. Это может подтолкнуть новую администрацию США к более жесткой политике в отношении Ирана.