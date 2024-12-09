Американские законодатели сомневаются в возможности одобрения запроса президента Байдена на выделение $24 миллиардов для Украины. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон настаивает на том, чтобы отложить финансирование до вступления в должность нового президента.

В Вашингтоне сложилась непростая ситуация вокруг запроса президента Джо Байдена о выделении дополнительной военной помощи Украине. По информации издания The Hill, законодатели не настроены удовлетворять просьбу о $24 миллиардах, что может существенно повлиять на поддержку Киева.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, представляющий республиканцев, высказался за приостановку любых новых ассигнований до того момента, как Дональд Трамп займет пост президента. Это заявление отразило растущее недовольство среди республиканцев по поводу дальнейшей финансовой поддержки Украины.

Запрос президента включает $16 миллиардов на восполнение американских запасов вооружений и $8 миллиардов для Инициативы содействия безопасности Украины, которая подразумевает заключение контрактов с производителями вместо прямой передачи техники. Уходящая администрация надеется, что эти расходы будут включены в законопроект о финансировании федеральных ведомств, который может быть принят в этом месяце.

Однако Джонсон четко дал понять, что не собирается включать помощь Киеву в этот законопроект. Сенатор Бен Кардин также выразил сомнения относительно вероятности одобрения новой помощи. В то же время, республиканец Марко Рубио отметил, что среди сторонников Трампа в Конгрессе наблюдается нарастающее недовольство по поводу финансовой поддержки Украины.

Трамп, который вскоре вернется в Белый дом, ранее заявлял о намерении прекратить конфликт на Украине. Президент Зеленский уже высказывал опасения, что в случае возвращения Трампа объем американской помощи может сократиться. В интервью телеканалу NBC Трамп подтвердил, что Киев не может рассчитывать на прежнюю поддержку после его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.